Οι πατρίκειοι και οι πλήβειοι των συντάξεων - Πόσο περισσότερα χρήματα εισπράττουν οι συνταξιούχοι του δημοσίου από αυτούς του ιδιωτικού τομέα

Του Χρυσόστομου Τσούφη

450 ευρώ περισσότερα εισπράττει ένας νέος συνταξιούχος του Δημοσίου σε σχέση με αυτόν του ιδιωτικού τομέα. Σχεδόν 58% παραπάνω. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του συστήματος «ΗΛΙΟΣ» για τον μήνα Ιούλιο. 1226 ευρώ είναι η μέση σύνταξη στο Δημόσιο και μόλις 776 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα.



Μια ψαλίδα που μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα όταν και η απόκλιση ήταν μια ανάσα από το 75%, παραμένει πάντως σε επίπεδα που δικαιολογούν απόλυτα τον χαρακτηρισμό του συνταξιούχοι 2 ταχυτήτων. Πέρυσι τέτοια εποχή το χάσμα ανάμεσα στις νέες συντάξεις Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ήταν σχεδόν 100 ευρώ κάτω, στα 357 ευρώ. Παρατηρείται δηλαδή μια διεύρυνση της κατά 26%.



Τον περσινό Ιούλιο η μέση νέα σύνταξη στο Δημόσιο ήταν 1127 ευρώ, παρατηρείται δηλαδή μια αύξηση 99 ευρώ ή 8.8%

Αντίθετα, η αύξηση στη νέα σύνταξη του ιδιωτικού είναι μόλις 6 ευρώ ή 0,7% καθώς πέρυσι ήταν στο ύψος των 770 ευρώ .



Η μέση σύνταξη στην Ελλάδα (άθροισμα κύριας κι επικουρικής) παρουσιάζει διαμορφώνεται στα 1.173,5, αυξημένη κατά 25,5 ευρώ ή 2,2% σε σχέση με τα 1148 ευρώ του περσινού Ιουλίου.

Αναλυτικά:

Η μέση κύρια σύνταξη γήρατος ανέρχεται σε 952 ευρώ

Η μέση επικουρική γήρατος βρίσκεται στα 221,5 ευρώ

Το μέσο μέρισμα γήρατος τοποθετείται στα 121,4 ευρώ

Η ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων δείχνει ότι σχεδόν 6 στους 10 συνταξιούχους (ποσοστό 59,8%) εξακολουθούν να εισπράττουν κάτω από 1000 ευρώ στην κύρια σύνταξη γήρατος. Μόνο στις τσέπες του 41,2% μπαίνουν περισσότερα από 1000 ευρώ μηνιαίως. Μια σχέση όμως που συνεχώς βελτιώνεται καθώς πλέον έχουν απελευθερωθεί οι αυξήσεις στις συντάξεις. Τον Ιούνιο του 2024 η αντίστοιχη αναλογία ήταν 61% - 39%.

Δεν παύει παρ’ όλα αυτά το 18% περίπου των συνταξιούχων, 353.960 ασφαλισμένοι, να έχουν κύρια σύνταξη μικρότερη των 500 ευρώ καίτοι έχουν ήδη δοθεί 3 αυξήσεις συντάξεων.



Στη χώρα μας στο τέλος Ιουνίου οι συνταξιούχοι αριθμούσαν σε 2.510.705 αυξημένοι – συμπεριλαμβανομένων και των θανάτων – κατά 3.407 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.



Τον Ιούλιο από τα κρατικά ταμεία έφυγαν 2,697 δισ ευρώ για την πληρωμή των συντάξεων, ποσό αυξημένο κατά 82 εκατ ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα χρήματα αυτά «μοιράστηκαν» σε:

2.873.634 κύριες συντάξεις

1.382.639 επικουρικές

436.723 μερίσματα



Ειδικά τον Ιούλιο καταγράφηκαν 29.264 αποδόσεις συντάξεων για οποιαδήποτε αιτίας (γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, χηρείας κτλ). Από αυτές:

17.901 αφορούσαν τον ΕΦΚΑ

1.164 είχαν να κάνουν με πρώην δημοσίους υπαλλήλους

261 για ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ

8.465 για το ΕΤΕΑΕΠ (επικουρικές και εφάπαξ)

7 για υπαλλήλους της Τράπεζας της Ελλάδας

1466 ήταν απονομές μερισμάτων



Ως προς τα ποιοτικά στοιχεία των συνταξιούχων:

Το 62% είναι άνω των 70 ετών

Τις υψηλότερες συντάξεις εισπράττουν οι μεταξύ 61-65 ετών με μέσο εισόδημα από συντάξεις τα 1.133 ευρώ

