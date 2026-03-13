Πτωτικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, ενώ και τα ασιατικά χρηματιστήρια κατέγραψαν απώλειες την Παρασκευή.
Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,48% και διαμορφώνεται στα 1,1456 δολάρια.
Αρνητικά οι ευρωαγορές
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται πτωτικά κατά 0,70% στις 594,68 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50, με τα βαριά χαρτιά της Ευρωζώνης, σημειώνει πτώση 0,93% και κινείται στις 5.695,53 μονάδες.
Στα επιμέρους χρηματιστήρια, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX καταγράφει πτώση 0,89% στις 23.380,46 μονάδες, στο Παρίσι ο CAC 40 κινείται πτωτικά κατά 1% στις 7.904,46 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημειώνει πτώση 0,77% στις 10.226,16 μονάδες.
Απώλειες καταγράφονται και στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, με τον δείκτη FTSE MIB στο Μιλάνο να καταγράφει πτώση 1,17% και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να κινείται πτωτικά κατά 1,35%.
Πτωτικά τα futures στη Wall Street
Πτωτικά κινούνται οι δείκτες της Wall Street, στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Συγκεκριμένα, τα futures του βιομηχανικού δείκτη Dow Jones υποχωρούν κατά 0,21%, τα futures του S&P 500 σημειώνουν πτώση 0,29%, ενώ τα futures του τεχνοβαρούς Nasdaq καταγράφουν πτώση 0,45%.
Πτώση για τις ασιατικές αγορές
Πτωτικά κινήθηκαν την Παρασκευή οι αγορές στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, ενώ ο δείκτης MSCI Asia Pacific σημειώνει πτώση 1,32%.
Στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, ο δείκτης Kospi κινήθηκε πτωτικά κατά 1,72%. Στην Ιαπωνία, ο Topix έχασε 0,57% και ο Nikkei κατέγραψε πτώση 1,16%, στην Κίνα ο δείκτης CSI 300 έκλεισε στο -0,39%, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng έκλεισε 0,98% χαμηλότερα, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 έκλεισε με πτώση 0,14%.
Άνοδος για δολάριο, πτώση για χρυσό
Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,48% και διαμορφώνεται στα 1,1456 δολάρια.
Ο χρυσός διαπραγματεύεται στα 5.084,15 δολάρια ανά ουγγιά, με πτώση 0,66%.
Εν τω μεταξύ, ανοδικά κινούνται την Παρασκευή οι αποδόσεις των 10ετών ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων. Οι αποδόσεις για το 10ετές γερμανικό σημειώνουν άνοδο κατά 2 μονάδες βάσης (μ.β.), για το γαλλικό 5 μ.β., για το ισπανικό 10ετές 4 μ.β., για το ελληνικό 5 μ.β. και για το ιταλικό κατά 6 μονάδες βάσης.
Διαβάστε εδώ περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.