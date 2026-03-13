Πτωτικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, ενώ και τα ασιατικά χρηματιστήρια κατέγραψαν απώλειες την Παρασκευή.

Αρνητικά οι ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται πτωτικά κατά 0,70% στις 594,68 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50, με τα βαριά χαρτιά της Ευρωζώνης, σημειώνει πτώση 0,93% και κινείται στις 5.695,53 μονάδες.

Στα επιμέρους χρηματιστήρια, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX καταγράφει πτώση 0,89% στις 23.380,46 μονάδες, στο Παρίσι ο CAC 40 κινείται πτωτικά κατά 1% στις 7.904,46 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημειώνει πτώση 0,77% στις 10.226,16 μονάδες.

Απώλειες καταγράφονται και στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, με τον δείκτη FTSE MIB στο Μιλάνο να καταγράφει πτώση 1,17% και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να κινείται πτωτικά κατά 1,35%.

Πτωτικά τα futures στη Wall Street

Πτωτικά κινούνται οι δείκτες της Wall Street, στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Συγκεκριμένα, τα futures του βιομηχανικού δείκτη Dow Jones υποχωρούν κατά 0,21%, τα futures του S&P 500 σημειώνουν πτώση 0,29%, ενώ τα futures του τεχνοβαρούς Nasdaq καταγράφουν πτώση 0,45%.

Πτώση για τις ασιατικές αγορές

Πτωτικά κινήθηκαν την Παρασκευή οι αγορές στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, ενώ ο δείκτης MSCI Asia Pacific σημειώνει πτώση 1,32%.

Στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, ο δείκτης Kospi κινήθηκε πτωτικά κατά 1,72%. Στην Ιαπωνία, ο Topix έχασε 0,57% και ο Nikkei κατέγραψε πτώση 1,16%, στην Κίνα ο δείκτης CSI 300 έκλεισε στο -0,39%, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng έκλεισε 0,98% χαμηλότερα, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 έκλεισε με πτώση 0,14%.

Άνοδος για δολάριο, πτώση για χρυσό

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,48% και διαμορφώνεται στα 1,1456 δολάρια.

Ο χρυσός διαπραγματεύεται στα 5.084,15 δολάρια ανά ουγγιά, με πτώση 0,66%.

Εν τω μεταξύ, ανοδικά κινούνται την Παρασκευή οι αποδόσεις των 10ετών ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων. Οι αποδόσεις για το 10ετές γερμανικό σημειώνουν άνοδο κατά 2 μονάδες βάσης (μ.β.), για το γαλλικό 5 μ.β., για το ισπανικό 10ετές 4 μ.β., για το ελληνικό 5 μ.β. και για το ιταλικό κατά 6 μονάδες βάσης.

