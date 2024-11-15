Πτώση στο Χρηματιστήριο Αθηνών με 0,96% και τζίρο 129,73 εκατ. ευρώ

Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 1.400 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.403,87 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,96%.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση 0,66%, ενώ από τις αρχές του έτους ενισχύεται σε ποσοστό 8,56%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 129,73 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 34.477.144 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,94% ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,77%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Lamda Development (+1,94%), του ΟΤΕ (+0,81%), της ΓΕΚ (+0,34%) και του ΟΠΑΠ (+0,33%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-3,69%), της Ελλάκτωρ (-3,18%), της Elvalhalcor (-2,68%), του ΟΛΠ (-2,62%), της Autohellas (-2,62%) και της ΔΕΗ (-2,43%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 13,904.411 και 7.286.435 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 27,35 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 23,60 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 34 μετοχές, 60 πτωτικά και 25 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική +9,77% και Αττικές Εκδόσεις +8,67%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Attica Bank -29,87% και MIG -4,90%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 35,0500 -0,43%

ALPHA BANK: 1,5790 -1,71%

AEGEAN AIRLINES: 9,6900 -1,62%

VIOHALCO: 5,3200 -0,75%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,5000 +0,34%

ΔΑΑ: 7,9020 +0,03%

ΔΕΗ: 12,0500 -2,43%

COCA COLA HBC: 33,1000 -1,49%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,7040 -3,18%

ΕΛΠΕ: 6,8000 -1,16%

ELVALHALCOR: 1,7400 -2,68%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,1020 -1,44%

ΕΥΔΑΠ: 5,7000 -1,72%

EUROBANK: 1,9700 -0,08%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,3400 +1,94%

MOTOR OIL: 19,5800 -1,11%

JUMBO: 24,2400 -1,06%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 33,0000 -0,60%

ΟΛΠ: 29,7000 -2,62%

ΟΠΑΠ: 15,1400 +0,33%

ΟΤΕ: 14,8900 +0,81%

AUTOHELLAS: 10,4200 -2,62%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,6840 -2,02%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,4400 -3,69%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,7700 +0,05%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

