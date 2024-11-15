Πτώση στο Χρηματιστήριο Αθηνών με 0,96% και τζίρο 129,73 εκατ. ευρώ

Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 1.400 μονάδων.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.403,87 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,96%.
Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση 0,66%, ενώ από τις αρχές του έτους ενισχύεται σε ποσοστό 8,56%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 129,73 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 34.477.144 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,94% ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,77%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Lamda Development (+1,94%), του ΟΤΕ (+0,81%), της ΓΕΚ (+0,34%) και του ΟΠΑΠ (+0,33%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-3,69%), της Ελλάκτωρ (-3,18%), της Elvalhalcor (-2,68%), του ΟΛΠ (-2,62%), της Autohellas (-2,62%) και της ΔΕΗ (-2,43%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 13,904.411 και 7.286.435 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 27,35 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 23,60 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 34 μετοχές, 60 πτωτικά και 25 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική +9,77% και Αττικές Εκδόσεις +8,67%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Attica Bank -29,87% και MIG -4,90%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 35,0500 -0,43%
ALPHA BANK: 1,5790 -1,71%
AEGEAN AIRLINES: 9,6900 -1,62%
VIOHALCO: 5,3200 -0,75%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,5000 +0,34%
ΔΑΑ: 7,9020 +0,03%
ΔΕΗ: 12,0500 -2,43%
COCA COLA HBC: 33,1000 -1,49%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,7040 -3,18%
ΕΛΠΕ: 6,8000 -1,16%
ELVALHALCOR: 1,7400 -2,68%
ΕΘΝΙΚΗ: 7,1020 -1,44%
ΕΥΔΑΠ: 5,7000 -1,72%
EUROBANK: 1,9700 -0,08%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,3400 +1,94%
MOTOR OIL: 19,5800 -1,11%
JUMBO: 24,2400 -1,06%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 33,0000 -0,60%
ΟΛΠ: 29,7000 -2,62%
ΟΠΑΠ: 15,1400 +0,33%
ΟΤΕ: 14,8900 +0,81%
AUTOHELLAS: 10,4200 -2,62%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,6840 -2,02%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,4400 -3,69%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,7700 +0,05%
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.