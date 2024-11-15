Την παρουσίαση της μεγάλης διαδικτυακής έρευνας του αναφορικά με τις ανάγκες του ΕΕΘ πραγματοποίησε σήμερα ο συνδυασμός «Ισχυροί Επαγγελματίες» του Θάνου Κουλουτμπάνη. Τα δεδομένα που εξήχθησαν από τις απαντήσεις παρουσίασε ο Δημήτρης Βασιλειάδης της εταιρείας ερευνών Interview που είχε αναλάβει και την ανάλυση τους.

Η έρευνα είχε στόχο την καταγραφή των αναγκών και προτεραιοτήτων των επαγγελματιών της πόλης και αποτελεί μια πρωτοβουλία του συνδυασμού με σκοπό να αφουγκραστεί τις απόψεις των μελών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, αφενός ενόψει των επικείμενων εκλογών και αφετέρου ενόψει της πορείας του επιμελητηρίου μετά από αυτές.

Επίκεντρο της ήταν κρίσιμα ζητήματα όπως το ποιες είναι οι ανάγκες στήριξης των επαγγελματιών, ποιες οι προσδοκίες από τη διοίκηση του επιμελητηρίου, καθώς και ποια τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο νέος πρόεδρος. Μεταξύ των κύριων απαντήσεων που προέκυψαν, οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη για ενίσχυση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, τη βελτίωση των υπηρεσιών του επιμελητηρίου και τη στήριξη σε θέματα χρηματοδότησης και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ο Θάνος Κουλουτμπάνης, κατά την παρουσίαση, δήλωσε: «Οι επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης χρειάζονται ένα επιμελητήριο ισχυρό, με υπηρεσίες αποδοτικότητας και κοντά στον επαγγελματία κι έναν πρόεδρο που θα είναι δίπλα τους, με όραμα και αποφασιστικότητα.

Μέσα από αυτήν την έρευνα, θέλουμε να διαμορφώσουμε μια στρατηγική που ανταποκρίνεται στις πραγματικές τους ανάγκες».

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποτελέσουν τη βάση για τη διαμόρφωση των κινήσεων του συνδυασμού «Ισχυροί Επαγγελματίες», με στόχο την ανάπτυξη και στήριξη της επαγγελματικής κοινότητας της πόλης.

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της έρευνα εδώ

