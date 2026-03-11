Πτώση στις ευρωαγορές, θετικά έκλεισαν τα ασιατικά χρηματιστήρια

Πτωτικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές κατά το άνοιγμα την Τετάρτη, ενώ τα ασιατικά χρηματιστήρια έκλεισαν σε θετικό έδαφος.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,10% και διαμορφώνεται στα 1,1621 δολάρια.

«Γύρισαν» αρνητικά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται πτωτικά κατά 0,68% στις 601,98 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50, με τα βαριά χαρτιά της Ευρωζώνης, σημειώνει πτώση 0,81% και κινείται στις 5.789,60 μονάδες.

Στα επιμέρους χρηματιστήρια, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX καταγράφει πτώση 1% στις 23.695,70 μονάδες, στο Παρίσι ο CAC 40 κινείται πτωτικά κατά 0,62% στις 8.007,22 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημειώνει πτώση 0,63% στις 10.346,73 μονάδες.

Απώλειες καταγράφονται και στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, με τον δείκτη FTSE MIB στο Μιλάνο να καταγράφει πτώση 0,95% και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να κινείται πτωτικά κατά 0,23%.

Μικρή άνοδος για τα futures στη Wall Street

Ανοδικά κινούνται οι δείκτες της Wall Street, στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Συγκεκριμένα, τα futures του βιομηχανικού δείκτη Dow Jones κινούνται ανοδικά κατά 0,10%, τα futures του S&P 500 σημειώνουν άνοδο 0,14%, ενώ τα futures του τεχνοβαρούς Nasdaq καταγράφουν άνοδο 0,15%.

Κέρδη για τα ασιατικά χρηματιστήρια

Ανοδικά κινήθηκε την Τετάρτη η συντριπτική πλειοψηφία των αγορών στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, ενώ ο δείκτης MSCI Asia Pacific σημειώνει άνοδο 0,95%.

Στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, ο δείκτης Kospi κινήθηκε ανοδικά κατά 1,40%. Στην Ιαπωνία, ο Topix κέρδισε 0,94% και ο Nikkei κατέγραψε άνοδο 1,43%, στην Κίνα ο δείκτης CSI 300 έκλεισε στο +0,64%, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng έκλεισε 0,24% χαμηλότερα, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 έκλεισε με άνοδο 0,59%.

Πτώση για δολάριο και χρυσό

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,10% και διαμορφώνεται στα 1,1621 δολάρια.

Ο χρυσός διαπραγματεύεται στα 5.194,90 δολάρια ανά ουγγιά, με πτώση 0,73%.

Άνοδο σημειώνουν την Τετάρτη οι αποδόσεις των 10ετών ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων. Οι αποδόσεις για το 10ετές γερμανικό αυξάνονται κατά 4 μονάδες βάσης, για το γαλλικό 5 μονάδες βάσης, για το ιταλικό 6 μονάδες βάσης και για το ελληνικό επίσης 6 μονάδες βάσης.

