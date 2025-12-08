Χατζηδάκης στο Bloomberg: Οι συμφωνίες LNG Ελλάδας-ΗΠΑ αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης

Οι πρόσφατες συμφωνίες ελληνικών εταιρειών για εισαγωγή αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) με σκοπό την εξαγωγή του στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη «αλλάζουν το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg TV και στη δημοσιογράφο Vonnie Quinn από τη Νέα Υόρκη.

Οι συμφωνίες αυτές «ενισχύουν τη γεωπολιτική σημασία της Ελλάδας» και «συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων», ενώ «αναμορφώνουν σημαντικά τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν επιπλέον ιδέες για την περαιτέρω ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας.

Οι δηλώσεις του έρχονται τη στιγμή που η Ελλάδα επιδιώκει να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου, καθώς η Ευρώπη εργάζεται προς την πλήρη απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια. Παράλληλα, η Ουκρανία δίνει μάχη να εξασφαλίσει ενεργειακές προμήθειες για τον χειμώνα, μετά τις ρωσικές επιδρομές που κατέστρεψαν πάνω από το μισό της εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου.

Σε ένδειξη ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της τα χρόνια της κρίσης χρέους πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, θα διεκδικήσει αυτή την εβδομάδα την προεδρία του Eurogroup, του οργάνου που συγκεντρώνει κάθε μήνα τους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης, σημειώνει το Bloomberg.

Η υποψηφιότητα Πιερρακάκη για την κορυφαία θέση της ευρωζώνης «υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα εφαρμόζει μια επιτυχημένη οικονομική πολιτική», δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Πηγή: skai.gr

