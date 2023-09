Προϋπολογισμός: Γιατί το πλεόνασμα των 3,4 δισ. ευρώ δεν έφερε νέες παροχές Οικονομία 06:30, 19.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στο 1,8 δισ. ευρώ τα πραγματικά υπερέσοδα - Πώς επηρεάζουν οι συνέπειες από την κακοκαιρία Daniel