Πρωταγωνιστεί το ούζο στις εξαγωγές των ελληνικών αλκοολούχων ποτών διατηρώντας την ηγετική θέση στο πρώτο εξάμηνο του 2024 με τη Γερμανία να απορροφά τουλάχιστον το 43% των εξαγωγών. Τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία της Eurostat που επεξεργάστηκε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ) δείχνουν ότι το ελληνικό ούζο συνεχίζει να κρατά το πρωτεία. Παρ' όλο που έχει να ανταγωνιστεί αντίστοιχα ποτά από χώρες όπως η Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, κλπ., το ούζο έχει καθιερωθεί διεθνώς λόγω της υψηλής ποιότητάς του. Την τελευταία πενταετία εμφανίζει αύξηση 45% της αξίας και 8% της ποσότητας.

Το ούζο συνεχίζει να διατηρεί σταθερά την πρώτη θέση στις εξαγωγές των ελληνικών αλκοολούχων ποτών, καταλαμβάνοντας το πρώτο εξάμηνο του 2024, το 59% της αξίας και το 71% της ποσότητας του συνόλου των εξαγωγών των ελληνικών αποσταγμάτων. Ειδικότερα, το πρώτο εξάμηνο του 2024 εμφανίζεται ποσοστιαία αύξηση σε αξία κατά 7,3% και σε ποσότητα 3,6 % σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2023. Οι ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν να κατέχουν την πρωτιά σε αξία και σε ποσότητα, στο σύνολο των χωρών προορισμού ούζου. Την πρώτη θέση κατέχει η Γερμανία με 43% του συνόλου σε αξία και 46,6% σε ποσότητα, ακολουθεί η Βουλγαρία με 20,3% σε αξία και 16,5% σε ποσότητα και στη τρίτη θέση βρίσκεται το Ιράκ με 19,3% σε αξία και 19,8% σε ποσότητα.

Την ίδια στιγμή, αξιοσημείωτη είναι η πορεία των εξαγωγών τσίπουρου/τσικουδιάς. Συγκεκριμένα, αν και κατέχουν μικρό μερίδιο (περίπου 2% της αξίας και 1% της ποσότητας) των συνολικών εξαγωγών των αλκοολούχων ποτών ελληνικής παραγωγής, αποτελούν μια συνεχώς ανερχόμενη κατηγορία. Μάλιστα την τελευταία πενταετία (2020-2024) καταγράφουν αύξηση 99% της αξίας και 62% της ποσότητας. Το πρώτο εξάμηνο του 2024 εμφανίζεται μία μικρή αύξηση 7% σε αξία ενώ η ποσότητα μειώθηκε κατά 10,3% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές τσίπουρου/τσικουδιάς προς τρίτες χώρες, εμφάνισαν σημαντική αύξηση 61,1 % σε αξία και 31,2% σε ποσότητα, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 2023. Μικρή πτώση παρουσιάστηκε στις εξαγωγές τσίπουρου/τσικουδιάς εντός ΕΕ 27 το πρώτο εξάμηνο 2024 , η οποία ποσοστιαία μεταφράζεται σε 6,6 % σε αξία και 19% σε ποσότητα σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο 2023. Η Γερμανία βρίσκεται στην πρώτη θέση προορισμού του τσίπουρο με μερίδιο 46,4% , του συνόλου σε αξία. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Αλβανία με 12,6% και στην τρίτη θέση οι ΗΠΑ με 10,6%.

Αυξημένες οι εξαγωγές των ελληνικών αλκοολούχων ποτών

Σύμφωνα με τα στατιστικά που επεξεργάστηκε ο ΣΕΑΟΠ, ο κλάδος της ποτοποιίας και της αποσταγματοποιίας φαίνεται να είναι ένας από τους πιο εξωστρεφείς αναδεικνύοντας την ελληνική παράδοση σε όλο τον κόσμο, ενώ αποτελεί κινητήριο δύναμη για την εγχώρια οικονομία με ανοδική πορεία στις εξαγωγές. Αναλυτικότερα, συνολικά οι εξαγωγές των ελληνικών αλκοολούχων ποτών το πρώτο εξάμηνο του 2024 παρουσίασαν θετικό πρόσημο τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητα, εν αντιθέσει με τις ευρωπαϊκές εξαγωγές που την ίδια χρονική περίοδο υπέστησαν μείωση κατά 7,75 % σε αξία. Η ελληνική ποτοποιία/αποσταγματοποιία επέδειξε, για ακόμη μία φορά, αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα ξεπερνώντας τα εμπόδια και αναδεικνύοντας την αδιαμφισβήτητη ποιότητα των ελληνικών αλκοολούχων ποτών τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat που επεξεργάστηκε ο ΣΕΑΟΠ, ο κλάδος της ποτοποιίας/αποσταγματοποιίας παρέμεινε το πρώτο εξάμηνο του 2024 από τους πλέον εξωστρεφείς, κόντρα στη διεθνή αβεβαιότητα, εμφανίζοντας συνολική άνοδο στις εξαγωγές των ελληνικών αλκοολούχων ποτών (εντός ΕΕ-27 & σε τρίτες χώρες) κατά 12,5% σε αξία και 0,4% σε ποσότητα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Την ίδια ώρα, η πορεία των εξαγωγών των ελληνικών αλκοολούχων ποτών το πρώτο εξάμηνο, από το 2019 έως το 2024, καταδεικνύει ότι οι εξαγωγές έχουν σημαντική αυξητική τάση σε αξία και μία υποτονική αύξηση σε ποσότητα, η οποία δεν είναι ασήμαντη Η σύγκριση με την τελευταία πενταετία δείχνει φέτος διαχρονική αύξηση των εξαγωγών ελληνικών αλκοολούχων ποτών σε αξία κατά 61,4%, αλλά και σε ποσότητα κατά 12,8%.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι η μέση τιμή των εξαγωγών των ελληνικών αλκοολούχων ποτών, συνεχίζει την ανοδική πορεία της ειδικότερα μετά την Covid-19. Η μέση τιμή το πρώτο εξάμηνο του 2024 αυξήθηκε συνολικά κατά 12,1% (3,2 % σε τρίτες χώρες & 14,4% εντός ΕΕ-27), σε σύγκριση με το 2023.

Ως προς τους εξαγωγικούς προορισμούς, τα κράτη μέλη της ΕΕ-27, κατέχουν σταθερά το μεγαλύτερο μερίδιο των εξαγωγών των ελληνικών αλκοολούχων ποτών, με ποσοστό περίπου 80% σε αξία και σε ποσότητα. Το πρώτο εξάμηνο του 2024 τα κράτη-μέλη της ΕΕ-27 απορρόφησαν το 77,8% της αξίας και το 78,1 % της ποσότητας. H συνολική αξία των εξαγωγών των ελληνικών αλκοολούχων ποτών το πρώτο εξάμηνο του 2024, αυξήθηκε εντός ΕΕ-27 κατά 11,4% σε αντίθεση με την ποσότητα στην οποία παρατηρήθηκε μία μικρή κάμψη, της τάξης του 2,6% (σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο 2023). Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των τρίτων χωρών, παρατηρείται αξιόλογη αύξηση των αποστολών, η οποία διαμορφώθηκε σε 16,5% σε αξία και 12,8% σε ποσότητα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Αναφορικά με τις σημαντικότερες χώρες προορισμού των ελληνικών αλκοολούχων ποτών εντός και εκτός ΕΕ σε αξία για το πρώτο εξάμηνο 2024, η Γερμανία εξακολουθεί να αποτελεί τον κορυφαίο προορισμό των ελληνικών αλκοολούχων ποτών, κατέχοντας το 44% της ποσότητας και το 37% της αξίας του συνόλου των εξαγωγών. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Βουλγαρία, προς την οποία οι αποστολές μειώθηκαν κατά 1,6% σε αξία και 16% σε ποσότητα σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2023. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Ιράκ, που σε αντίθεση με την Βουλγαρία, οι εξαγωγές των ελληνικών αλκοολούχων ποτών, όπως φαίνεται από τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, δείχνουν να ακολουθούν μια σταθερή πορεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.