ΕΣΠΑ: Νέα προγράμματα για επιχειρήσεις που δημιουργούν επενδυτικό περιβάλλον

Ο πρώτος μήνας του 2025 είναι ένας μήνας με πολλές ανακοινώσεις νέων προγραμμάτων για τις επιχειρήσεις και δημιουργείται επενδυτικό ενδιαφέρον.

Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Όπως αναφέρει η εταιρεία συμβούλων Anodos Consulting έχει ανακοινωθεί η προδημοσίευση της νέας δράσης του ΕΣΠΑ που είχε καιρό να ανοίξει και αναμένεται να επιδοτηθούν πολλές επιχειρήσεις καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω δράσης είναι 200 εκ. ευρώ με μέγιστο ποσό επιχορήγησης ανά εταιρεία 200 χιλ. ευρώ. Επιδοτούνται υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες όμως να αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα με ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών να προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν ή προτίθενται να αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα εντός του χρόνου υλοποίησης του σχεδίου. Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 40% έως 60% ανάλογα με το ποσοστό αύξησης των εξαγωγών κατά το χρόνο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Στο ενημερωτικό της σημείωμα η anodos επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι με τη δημοσίευση της πρόσκλησης, το υπουργείο είναι χρήσιμο να αυξήσει το όριο για τη δαπάνη για συμμετοχή για εκθέσεις εσωτερικού ή εξωτερικού (προβλέπεται μέγιστο ποσό τις 15 χιλ. ευρώ) και να αφήσει τις επιχειρήσεις να αποφασίσουν το πως θα διαμορφώσουν το επενδυτικό τους σχέδιο.

Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Ορεινών Τουριστικών Καταλυμάτων

Μία νέα δράση που θα βοηθήσει τα ορεινά τουριστικά καταλύματα να αναβαθμιστούν ενεργειακά. Έτσι θα μειωθεί το λειτουργικό κόστος των καταλυμάτων. Σε γενικές γραμμές είναι παρόμοια δράση με τη δράση «Επιχειρώ-Εξοικονομώ». Όπως επισημαίνεται πολλοί επιχειρηματίες με καταλύματα σε ορεινές περιοχές είχαν υποβάλει ήδη στη δράση «Επιχειρώ-Εξοικονομώ», οπότε θα έπρεπε να ανακοινωθεί σε ίδια περίοδο με το Επιχειρώ-Εξοικονομώ». Το ποσοστό επιδότησης φτάνει έως και 65%.

Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις

Μία δράση που περίμεναν καιρό οι επιχειρήσεις και αφορά επενδύσεις για δημιουργία συστήματος αποθήκευσης σε επιχειρήσεις που έχουν ήδη φωτοβολταικό σύστημα ή θα δημιουργήσουν ήδη φωτοβολταικό. Η επιδότηση περιλαμβάνει μόνο τις δαπάνες για το σύστημα αποθήκευσης. Το ποσοστό επιδότησης φτάνει έως και 50%.

2 Δράσεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης αναμένεται η έναρξη δύο προγραμμάτων εντός Φεβρουαρίου. Η πρώτη δράση είναι η «Ενίσχυση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων της Στρατηγικής RIS3 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης» και αφορά υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της εν λόγω περιφέρειας. Μπορούν να καταθέσουν προς χρηματοδότηση επενδυτικά σχέδια από 50 χιλ. ευρώ έως 1 εκ. ευρώ και επιδότηση 50%. Η εν λόγω δράση δίνει τη δυνατότητα να εντάξουν στα επενδυτικά τους σχέδια πλήθος δαπανών όπως π.χ. κτιριακές εργασίες, παραγωγικό & μηχανολογικό εξοπλισμό, νέες θέσεις εργασίας, μεταφορικά μέσα, κλπ. που καλύπτουν τις περισσότερες ανάγκες των επιχειρήσεων. Είναι μία δράση που καλύψει τις ανάγκες των υφιστάμενων επιχειρήσεων και θα βοηθήσει σημαντικά την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Η δεύτερη δράση που θα ανοίξει τον Φεβρουάριο η δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για Έρευνα και Καινοτομία» αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θέλουν αναπτύξουν την έρευνα, την καινοτομία και την αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 80% και δαπάνες κατά κύριο λόγο είναι δαπάνες προσωπικού και αποσβέσεις παγίων που χρησιμοποιούνται στο ερευνητικό σκέλος. Η συγκεκριμένη δράση μοιάζει σε πολλά σημεία με το τη γνωστή δράση ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που έτρεχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

