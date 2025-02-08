Προκήρυξη διαγωνισμού για την αγορά άλλων 125 νέων, ηλεκτρικών λεωφορείων στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας

Διαγωνισμό για την αγορά άλλων 125 νέων, ηλεκτρικών λεωφορείων, 12 μέτρων, για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας προκήρυξε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στο πλαίσιο του κυβερνητικού προγράμματος ανανέωσης του στόλου των αστικών συγκοινωνιών της πρωτεύουσας, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, σύμφωνα με ανακοίνωση των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Η προκήρυξη του διαγωνισμού έγινε μετά την τροποποίηση του σχετικού προγράμματος «Δημόσιες Μεταφορές – Ηλεκτροκίνηση», του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στην οποία προχώρησαν τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ειδικότερα, μετά από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης υπέγραψε απόφαση με την οποία προβλέπεται η δέσμευση ευρωπαϊκών πόρων, ύψους 88.350.00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το καλοκαίρι του 2026.

Σημειώνεται, ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη αφορά νέα οχήματα, επιπλέον του προγραμματισμού για την προμήθεια 950 νέων λεωφορείων, εντός του 2025, που υλοποιείται ήδη από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και τους εποπτευόμενους φορείς του, Ο.Α.Σ.Α. και Ο.ΣΥ.ΑΕ.

Με αφορμή τη σχετική προκήρυξη, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, δήλωσε: «Η προκήρυξη νέου διαγωνισμού για την προμήθεια ακόμη 125 καινούργιων, ηλεκτρονικών λεωφορείων για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας καταδεικνύει τη σπουδή της Κυβέρνησης υπέρ της ενίσχυσης των δημόσιων συγκοινωνιών. Διασφαλίζει, ταυτόχρονα, τη συνέχεια του προγράμματος πλήρους εκσυγχρονισμού του στόλου των λεωφορείων που ήδη υλοποιείται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με άμεσα αποτελέσματα τη βελτίωση των υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό, την εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε όλους τους συμπολίτες μας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Απαιτείται, συνέχεια, με μεθοδική δουλειά και σωστή προετοιμασία, ώστε να εκπληρώσουμε τον στόχο που έχουμε θέσει για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του στόλου των αστικών συγκοινωνιών της πρωτεύουσας με ορίζοντα το τέλος της τετραετίας».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης σημείωσε: «Η σημαντική ανανέωση του στόλου των λεωφορείων στις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες με επιπλέον τελευταίας τεχνολογίας σύγχρονα οχήματα, φιλικά προς το περιβάλλον και τους πολίτες, ειδικά τα ΑμεΑ, αποτελεί μια ακόμα έμπρακτη απάντηση στην ερώτηση που κατευθύνονται οι ευρωπαϊκοί πόροι και κυρίως αυτοί του Ταμείου Ανάκαμψης. Το σύνολο των κονδυλίων που εξασφαλίσαμε μετά από σκληρή διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας, αλλά και το μέρισμα της ανάπτυξης, προϊόν της ακολουθούμενης οικονομικής πολιτικής, επιστρέφει στους πολλούς, στο σύνολο της κοινωνίας. Συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας όλων».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.