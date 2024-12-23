Στο 2,61% η απόδοση των ελληνικών εντόκων γραμματίων 6μηνης διάρκειας

Με αυξημένο επιτόκιο θα διατεθούν και στο επενδυτικό κοινό τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου εξάμηνης διάρκειας.

Στη δημοπρασία που πραγματοποίησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,61%, από 2,46% που είχε διαμορφωθεί στην προηγούμενη δημοπρασία. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 841 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 68%.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2024.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Τρίτη 25 Δεκεμβρίου 2024.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.