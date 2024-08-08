Ολυμπιακοί Αγώνες - Ντόμπριτς: «Μπορούμε να νικήσουμε την Team USA»

Στην τελική του ευθεία μπαίνει και το Ολυμπιακό τουρνουά του μπάσκετ, με τη Σερβία να μονομαχεί με την Team USA στα ημιτελικά το βράδυ της Πέμπτης (08/08, 22:00).



Στις δηλώσεις του, ο Όγκνιεν Ντόμπριτς, ανέφερε ότι άπαντες ξέρουν την ποιότητα του ρόστερ των Αμερικανών, ωστόσο, τόνισε πως με λίγη δόση τύχης και κάνοντας το τέλειο ματς, θα μπορέσουν να πάνε στον τελικό.

«Δεν έχω να πω κάτι. Όλοι ξέρουμε τι ομάδα έχουν οι ΗΠΑ, έχουμε ξαναπαίξει μαζί τους. Ξέρουμε τις μας περιμένει σε αυτό το παιχνίδι και πόσο απαιτητικό είναι πνευματικά και σωματικά», είπε αρχικά και συνέχισε:«Είναι ο ημιτελικός των Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι σίγουρο ότι δεν θα υπάρχει έλλειψη επιθυμίας. Με λίγη δόση τύχης και το τέλειο παιχνίδι μπορούμε να νικήσουμε», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του

