Η απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια μετά το τέλος μιας διήμερης συνεδρίασης πολιτικής την Τετάρτη προκάλεσε τον μεγαλύτερο αριθμό αρνητικών ψήφων των διοικητών της Fed εδώ και λίγο περισσότερο από τρεις δεκαετίες, σημειώνει το Reuters.

Ο διοικητής Κρίστοφερ Γουόλερ και η αντιπρόεδρος της Fed για θέματα εποπτείας Μισέλ Μπόουμαν, ψήφισαν κατά της απόφασης να διατηρηθεί αμετάβλητο το επιτόκιο αναφοράς της κεντρικής τράπεζας στο εύρος 4,25%-4,50%, προτιμώντας αντ' αυτού να μειωθεί κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας.

Αυτό σηματοδότησε την πρώτη φορά που δύο μέλη του Συμβουλίου διαφώνησαν επίσημα με μια απόφαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς που καθορίζει την πολιτική από τον Δεκέμβριο του 1993, σύμφωνα με τα στοιχεία της Fed του Σεντ Λούις.

Η τελευταία φορά που ένας διοικητής διαφώνησε ήταν στη συνεδρίαση του περασμένου Σεπτεμβρίου, όταν η Μπάουμαν ήθελε μικρότερη μείωση των επιτοκίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.