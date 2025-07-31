Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της απόφασης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της παρά τις πιέσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μείωσή τους. Παράλληλα, οι επιφυλακτικές δηλώσεις του επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ ψαλίδισαν τις προσδοκίες επενδυτών για μείωση επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής, τον Σεπτέμβριο.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 171,71 μονάδων (–0,38%), στις 44.461,28 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 31,38 μονάδων (+0,15%), στις 21.129,67 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 7,96 μονάδων (–0,12%), στις 6.362,90 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.