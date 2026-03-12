Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έκλεισε το Μπρεντ, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2022

Το πετρέλαιο Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας έκλεισε σήμερα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Αύγουστο του 2022.
Η τιμή του Μπρεντ έφτασε τα 100,46 δολάρια (+9,2%), αφού προηγουμένως είχε ανέβει και στα 101,60 δολάρια το βαρέλι.
Το αμερικανικό αργό (WTI) έκλεισε στα 95,70 δολάρια (+9,7%), επίσης στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022, λόγω της έντονης ανησυχίας που επικρατεί στις αγορές εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
