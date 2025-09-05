Ποιο είναι το… «σιγουράκι» που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Του Βαγγέλη Δουράκη

Αν και ο πρωθυπουργός κρατάει «κλειστά τα χαρτιά» του ενόψει των εξαγγελιών που θα κάνει από το βήμα της ΔΕΘ ετοιμάζοντας και κάποιες εκπλήξεις, υπάρχει ένα μέτρο που έχει «κλειδώσει» προ πολλού και το οποίο θα περιλαμβάνεται στη λίστα των παρεμβάσεων που θα ανακοινωθούν.

Και αυτό δεν είναι άλλο από το επίδομα στους χαμηλοσυνταξιούχους, το οποίο θα καταβληθεί μάλιστα το Νοέμβριο. Τις τελευταίες ώρες πάντως διακινούνται κάποια σενάρια που μιλούν για αλλαγές και σε αυτό το… «σιγουράκι».

Η παροχή βεβαίως ως παροχή δεν αλλάζει. Θεσμοθετήθηκε άλλωστε με νόμο. Εντούτοις, δεν λείπουν εκείνοι που εκτιμούν πως ίσως το ποσό που τελικά θα χορηγηθεί θα είναι μεγαλύτερο από εκείνο που καθορίστηκε, δηλαδή πάνω από τα 250 ευρώ.

Οι δικαιούχοι

Πηγές του υπουργείου Οικονομικών κρατούν χαμηλά τον πήχη, επισημαίνοντας πως δεν υπάρχει σχέδιο για αύξηση του ποσού του επιδόματος.

Ωστόσο, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης των δικαιούχων του επιδόματος των 250 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω ετήσια οικονομική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ καθαρά - σε μόνιμη βάση- έχει ήδη θεσπιστεί για συνταξιούχους, δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Η οικονομική ενίσχυση θα καταβάλλεται έως 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2025.

Δικαιούχοι είναι:

Συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους και περιουσία έως 200.000 ευρώ και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 26.000 ευρώ για έγγαμους/μέρη συμφώνου συμβίωσης. Η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει 200.000 ευρώ για άγαμους και τα 300.000 ευρώ για έγγαμους.

Ανασφάλιστοι υπερήλικες Δικαιούχοι των επιδομάτων αναπηρίας που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ και τον e-ΕΦΚΑ.

Η ενίσχυση θα δοθεί σε όλους τους συνταξιούχους που καλύπτονται από τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ασχέτως αν έχουν προσωπική διαφορά ή όχι

Ποιοι δεν θα πάρουν τα 250 ευρώ

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι το επίδομα καταβάλλεται σε δικαιούχους αναπηρικών συντάξεων, ανεξάρτητα από το εάν είναι πάνω ή κάτω των 65 ετών. Με άλλα λόγια για την συγκεκριμένη κατηγορία συνταξιούχων δεν ισχύει το ηλικιακό όριο.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη, ενώ αν κάποιος ανήκει σε περισσότερες κατηγορίες, λαμβάνει το ποσό μόνο μία φορά.

Το ύψος της ενίσχυσης είναι 250 ευρώ ανά δικαιούχο, αλλά για ζευγάρια συνταξιούχων που πληρούν τα κριτήρια, φτάνει τα 500 ευρώ.

Το ίδιο ισχύει για ζευγάρια που λαμβάνουν σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα ή αναπηρικά επιδόματα ΟΠΕΚΑ.

Δεν δικαιούνται το επίδομα περίπου 450.000 συνταξιούχοι λόγω ηλικίας (κάτω των 65), ενώ εκτός μένουν οι συνταξιούχοι που εργάζονται, καθώς το εισόδημά τους υπολογίζεται στο συνολικό ετήσιο όριο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.