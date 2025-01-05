Τι θα ισχύει για το μπόνους παραγωγικότητας στο Δημόσιο το 2025

Η επέκταση του μπόνους παραγωγικότητας είναι το δώρο του Αη Βασίλη στους δημοσίους υπαλλήλους για το νέο έτος.

Μετά την επιτυχημένη πιλοτική εφαρμογή σε συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων, ήρθε η ώρα το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής να εφαρμοστεί στο προσωπικό περισσότερων φορέων και υπηρεσιών με σκοπό την ενίσχυση της παραγωγικότητας σε μεταρρυθμίσεις και γενικά έργα υψηλής προτεραιότητας.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του νέου συστήματος είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι που λόγω αρμοδιότητας, υλοποιούν συγκεκριμένους στόχους του κυβερνητικού προγράμματος και οι οποίοι ανήκουν σε φορείς που υπάγονται στη στοχοθεσία - αξιολόγηση (όπως υπουργεία, δήμοι, περιφέρειες, νοσοκομεία), καθώς και στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η επιβράβευσή θα είναι αποτέλεσμα της επίτευξης συγκεκριμένων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Οι προς ανταμοιβή στόχοι των δημοσίων φορέων καθορίζονται στην αρχή του έτους μετά από επεξεργασία από την Επιτροπή Κινήτρων και Ανταμοιβής, που αποτελείται από υπηρεσιακά στελέχη και τους αρμόδιους γενικούς γραμματείς, με βάση τις προτεραιότητες ανά υπουργείο. Το μπόνους θα λάβουν οι υπάλληλοι των φορέων που πέτυχαν τους στόχους και εφόσον οι ίδιοι έχουν συμβάλει στην επίτευξή τους.

Ο βαθμός επίτευξης των στόχων προς επιβράβευση υπολογίζεται με συγκεκριμένους δείκτες μέτρησης της απόδοσης. Οι δείκτες αυτοί, καθώς και το τεκμηριωτικό υλικό που αποδεικνύει την πρόοδο της επίτευξης των επιλεγμένων στόχων, καταγράφονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Ανταμοιβής. Πρόκειται για διαδικτυακή βάση δεδομένων που τηρείται στο υπουργείο Εσωτερικών, μέσω της οποίας διασφαλίζεται η δίκαιη εφαρμογή του μπόνους.

Το ποσό που θα λάβει ο κάθε φορέας για να κατανεμηθεί στους υπαλλήλους που το δικαιούνται, υπολογίζεται με συγκεκριμένους μαθηματικούς τύπους που αναγράφονται στον σχετικό νόμο 5149/24 του υπουργείου Εσωτερικών.

Η επιλογή των υπαλλήλων και το ύψος της ανταμοιβής ανά δικαιούχο πραγματοποιείται από τους υπηρεσιακούς τους προϊσταμένους με κριτήριο τη συμβολή τους στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων.

Το 40% του τελικού ποσού ανταμοιβής κατανέμεται ισόποσα, ενώ το υπόλοιπο 60% δίνεται σε συνάρτηση με την προσφορά του κάθε δικαιούχου στη λειτουργία και το έργο της υπηρεσίας.

Το ύψος του μπόνους θα φτάνει κάθε έτος έως το 15% του ετήσιου βασικού μισθού, θα υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών και θα καταβάλλεται εφάπαξ.

Το ποσό θα πιστώνεται στους υπαλλήλους μέσα στους επόμενους τρεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης του υπουργού (ή του επικεφαλής του οργανισμού) με τους δικαιούχους και τα ποσά, που προβλέπεται έως το τέλος Απριλίου του επόμενου έτους από το έτος υλοποίησης των στόχων.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για να διαπιστώνεται εάν η κατανομή του μπόνους είναι δίκαιη.

Δεν δικαιούνται της ανταμοιβής όσοι τελούν σε αργία ή σε αναστολή άσκησης καθηκόντων, όσοι έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για συγκεκριμένα αδικήματα ή τους έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή. Η καταβολή της ανταμοιβής αναστέλλεται από την άσκηση ποινικής ή πειθαρχικής δίωξης και σε περίπτωση τελεσίδικης αθώωσης, το ποσό καταβάλλεται αναδρομικά.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός για τις χρηματικές ανταμοιβές ανέρχεται στα 40 εκατ. ευρώ, έναντι 20 εκατ. ευρώ που ήταν το συνολικό ύψος της πιλοτικής εφαρμογής, η οποία αφορούσε τρεις κατηγορίες υπαλλήλων: όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση των ετήσιων σχεδίων δράσεων των υπουργείων, όσους ενεπλάκησαν σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και εκείνους που εργάστηκαν για την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

