Καθοριστικό το 2025 για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία

Σε τροχιά κρίσης βρίσκεται η γερμανική οικονομία στις αρχές του 2025. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες κυρίως για την αυτοκινητοβιομηχανία, την ατμομηχανή της γερμανικής οικονομίας. Ενδεικτική η κατάσταση στον κολοσσό Volkswagen, ο οποίος σχεδίαζε μέχρι τις γιορτές λουκέτο σε τρεις μονάδες στη Γερμανία. Τελικά όμως διοίκηση και συνδικάτα συμφώνησαν σε περικοπή 35.000 θέσεων εργασίας και μείωση παραγωγής σχεδόν κατά 25%, έτσι ώστε να αποτραπούν απολύσεις και κλείσιμο εργοστασίων.



Οι απόψεις των Γερμανών ειδικών για τα αίτια της κρίσης διαφέρουν: Ο ειδικός σε ζητήματα αυτοκινητοβιομηχανίας Στέφαν Μπάρτσελ, από το γερμανικό Ινστιτούτο Centre of Automotive Management (CAM) κάνει λόγο για έναν «συνδυασμό δυσκολιών» και μια «γερμανική πολυκρίση». Εκτιμά ότι στο πλαίσιο μετασχηματισμού της αυτοκινητοβιομηχανίας θα «πρέπει να αποκτήσουμε νέες δεξιότητες: στον δρόμο προς την ηλεκτροκίνηση, στα οχήματα που καθορίζονται από λογισμικό, καθώς και στην αυτόνομη οδήγηση». Από την πλευρά του ο ειδικός σε ζητήματα αυτοκίνησης Φέρντιναντ Ντουντενχόφερ παρατηρεί ότι οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες «κατανοούν πολύ καλά το αυτοκίνητο του σήμερα, αλλά στο αυτοκίνητο του αύριο πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας».

140.000 θέσεις εργασίας χάθηκαν μεταξύ 2019 και 2023

Αχτίδα ελπίδας βλέπει ο Φρανκ Σβόπε, λέκτορας στη διαχείριση αυτοκινητοβιομηχανίας, στην ανάπτυξη των μπαταριών, οι οποίες βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Μιλώντας στην DW τονίζει: «Οι μπαταρίες ηλεκτροκίνησης απέχουν πολύ από μια πλήρη ανάπτυξη. Στον τομέα αυτό χρειάζονται τεχνολογικά άλματα. Επιπλέον, δεν αποκλείεται να υπάρξει ένα άλμα προς τις μπαταρίες στερεάς κατάστασης στο τέλος της δεκαετίας, το οποίο θα μπορούσε να ανακατέψει εκ νέου την τράπουλα».



Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία καλείται τη νέα χρονιά, αλλά και την επόμενη, να καλύψει χαμένο έδαφος. Διαφορετικά θα χαθούν μαζικά θέσεις εργασίας, δείχνει έκθεση της εταιρείας οικονομικών ερευνών Prognos, η οποία αναφέρει ότι εάν συνεχιστεί η τρέχουσα τάση, οι θέσεις εργασίας στον τομέα των αυτοκινήτων θα μειωθούν μέχρι το 2025 κατά 186.000.



Στην τετραετία 2019-2023 χάθηκαν ήδη περίπου 140.000 θέσεις εργασίας. Ο Ντιρκ Ντόζε από το γερμανικό Οικονομικό Ινστιτούτο του Κιέλου IfW εκτιμά πως η κατάσταση στη γερμανική βιομηχανία θα χειροτερέψει, προτού επέλθει βελτίωση: «Το 2025 θα είναι πολύ δύσκολη χρονιά για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Είναι όμως επίσης και η χρονιά, κατά την οποία θα πρέπει να καθοριστεί η σωστή πορεία για το μέλλον».

Η ζήτηση για ηλεκτροκίνητα θα αυξηθεί

Ο ειδικός σε θέματα αυτοκίνησης Φέρντιναντ Ντουντενχόφερ θεωρεί ότι οι Γερμανοί κατασκευαστές θα πρέπει να απευθυνθούν στις αγορές, όπου συμβαίνουν τα περισσότερα στον τομέα της ηλεκτροκίνησης: «Είναι εν μέρει η Κίνα και ίσως και οι ΗΠΑ. Θα πρέπει ωστόσο να δούμε τι θα φέρει η αλλαγή σκυτάλης στον Λευκό Οίκο κι αν ο Ντόναλντ Τραμπ στρέψει τελικά τη χώρα του στους κινητήρες εσωτερικής καύσης».



Παρά τις προκλήσεις για τους Γερμανούς κατασκευαστές, ο λέκτορας Φρανκ Σβόπε βλέπει τη νέα χρονιά με ένα «μείγμα σκεπτικισμού και ελπίδας». Θεωρεί δεδομένο ότι η ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα αυξηθεί σημαντικά το 2025 και το 2026.



Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.