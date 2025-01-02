Κλειστά στην πλειονότητά τους θα παραμείνουν τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ σήμερα, Πέμπτη (02/01), ενώ κανονικά θα λειτουργήσουν τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες.

Η αλυσίδα καταστημάτων Jumbo ανακοίνωσε, ωστόσο, πως τα καταστήματά της θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 21:00.

Επίσης θα λειτουργήσουν ορισμένα καταστήματα καθώς και η εστίαση στα εμπορικά κέντρα. Συγκεκριμένα από τις 10.00 έως τις 21.00 θα παραμείνουν ανοιχτά:

Smart Park

Designer Outlet

Golden Hall

Τα σούπερ μάρκετ

Τα περισσότερα σούπερ μάρκετ θα είναι κλειστά με εξαίρεση:

ΑΒ Βασιλόπουλος : Θα λειτουργήσει με ωράριο από τις 08:00 έως τις 21:00

: Θα λειτουργήσει με ωράριο από τις 08:00 έως τις 21:00 Lidl: Θα λειτουργήσει από τις 07:45 έως τις 21:00

Τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες

Ανοιχτές θα είναι σήμερα και όλες οι τράπεζες, όπως επίσης οι δημόσιες υπηρεσίες και τα ΕΛΤΑ.

Σημειώνεται ότι οι δημοτικές υπηρεσίες θα λειτουργήσουν ανάλογα με την απόφαση του εκάστοτε δήμου, ενώ κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές σύμφωνα με την Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

