Πιτσιλής: Πολύ καλή χρονιά για έσοδα – Κοντά στα 4 δισ. παραπάνω από τον στόχο

«Και φέτος είναι πάρα πολύ καλή χρονιά για τα έσοδα όπως ήταν η περσινή και η προπέρσινη[…] Εκτιμούμε ότι θα είμαστε κοντά στα 4 δισ. εκατομμύρια παραπάνω σε σχέση με το στόχο που είχαμε» τόνισε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας στην ΕΡΤ .

Για το πώς έχουμε παραπάνω έσοδα ο κ. Πιτσιλής απάντησε ότι αυτό έχει να κάνει με τρεις παράγοντες. «Ένας βασικός είναι η ανάπτυξη, παίζει τον ρόλο του και ο πληθωρισμός σε κάποιο βαθμό και ένα πολύ μεγάλο τμήμα επίσης είναι η καλύτερη εικόνα της φορολογικής συμμόρφωσης, περισσότερες εμπρόθεσμες πληρωμές, χρήση καρτών και αντιμετώπιση φοροδιαφυγής[…]».

Πρόσθεσε ότι από το 2017 που το κενό ΦΠΑ στη χώρα ήταν 29% είμαστε πλέον στο 13,7%. «Έχουμε δρόμο ακόμα όταν ο ευρωπαϊκός ΜΟ είναι κοντά στο 7% αλλά σίγουρα υπάρχει μία σταθερή μείωση του κενού όλα αυτά τα χρόνια που μας κάνει αισιόδοξους» υπογράμμισε.

«Φέτος οι εισπράξεις από το ληξιπρόθεσμο χρέος είναι οι μεγαλύτερες των τελευταίων ετών τόνισε και πρόσθεσε ότι οι συμπολίτες μας και αυτοί που δεν ανταποκρίνονται για να πληρώσουν εμπρόθεσμα σε πρώτο χρόνο, οι περισσότεροι από αυτούς κάνουν την προσπάθεια ρυθμίσουν μια οφειλή και να την τηρήσουν» είπε σε άλλο σημείο.

Αναφερθείς σε όσα θα ισχύσουν από τη νέα χρονιά για τη μη εμπρόθεσμη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και ερωτηθείς για το αν το πρόστιμο σε αυτή την περίπτωση θα έρχεται αυτόματα ο κ. Πιτσιλής είπε μεταξύ άλλων ότι « θα είναι ένα από αυτά που θα έχουμε σαν λειτουργικότητες, τώρα επιβάλλεται το πρόστιμο, δεν βγαίνει όμως αυτόματα και πολλές φορές μπορεί να καθυστερήσουμε και αρκετό χρόνο να το στείλουμε[…] άρα αν θέλετε στο πλαίσιο και τη δικής μας χρηστής λειτουργίας πάμε σε μία διαδικασία ψηφιακή που μαζί με την εκπρόθεσμη υποβολή θα βεβαιώνεται και το πρόστιμο».

Ερωτηθείς για πρόσφατη υπόθεση κυκλώματος λαθρεμπόρων αλκοολούχων ποτών είπε «Όσον αφορά την πρόσφατη υπόθεση, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας και η οποία είναι μια μεγάλη επιτυχία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος της Αστυνομίας, με την οποία έχουμε και εξαιρετική συνεργασία και έχει και εξαιρετικά δείγματα γραφής, εμείς εκεί συνδράμαμε αυτή την υπόθεση. Ουσιαστικά το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο για το Λαθρεμπόριο, το οποίο είναι μια υπηρεσία που έχει μέσα και την ΑΑΔΕ και την Αστυνομία και το Λιμενικό και το ΣΔΟΕ συγκεντρώνει πληροφορίες, επεξεργάζεται πληροφορίες και ανάλογα με τη φύση της υπόθεσης επικοινωνεί με την κατάλληλη ομάδα ή την κατάλληλη αρχή για τα περαιτέρω.

Εδώ υπέπεσε στην αντίληψή τους μια επιχειρηματική εντός εισαγωγικών πρακτική, εξαγωγές σε συγκεκριμένη εταιρία, μετά ενδοκοινοτικές αποκτήσει σε συγκεκριμένη χώρα, μετά σε άλλη χώρα ενδοκοινοτικές αποκτήσεις. Δεν φαινόντουσαν να γίνονται καθόλου πωλήσεις στην Ελλάδα[…] Εν προκειμένω, η πληροφορία συγκεντρώθηκε και δόθηκε στην Αστυνομία μετά για τα περαιτέρω και υποστηρίχθηκε και από τις τελωνειακές υπηρεσίες η δουλειά της αστυνομίας καθόλη τη διάρκεια των παρακολουθήσεων και είχαμε αυτό το πολύ θετικό αποτέλεσμα. Πράγματι φέρεται με βάση τη δικογραφία και θα είμαι πολύ προσεκτικός […] να εμπλέκεται και ένα στέλεχος της Αρχής, το οποίο μας ήρθε από μετάταξη πριν από δύο χρόνια και απ’ ότι καταλαβαίνουμε στην παροχή πληροφοριών. Λοιπόν, εμάς η δική μας η στάση απέναντι στη διαφθορά είναι συγκεκριμένη και πεντακάθαρη: δεν υπάρχει κανένα περιθώριο ανοχής.

Οτιδήποτε υποπίπτει στην αντίληψή μας παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης, όπως κάναμε και με πρόσφατες περιπτώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας και θα συνεχίσουμε να πράττουμε και από εκει και πέρα προχωράμε και σε ένα πολύ σημαντικό οργανωτικό μετασχηματισμό και στις εφορίες και στα τελωνεία, έτσι ώστε να δημιουργείται αυτή η απόσταση που πρέπει ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τα στελέχη μας».

Επιπλέον ανέφερε «[…] Ο ΣΔΟΕ είναι και παραμένει η υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών. Εμείς στις δικές μας τάξεις, ακριβώς για την αντιμετώπιση δύσκολων, σύνθετων, απαιτητικών περιπτώσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, με ελέγχους στο πεδίο δημιουργούμε μια κοινή επιχειρησιακή υποδομή έτσι ώστε οι ειδικές ερευνητικές ομάδες που έχουμε γιατί έχουμε ήδη και στα τελωνεία και στις εφορίες ομάδες οι οποίες λειτουργούν κατά μόνας, να μπορούν να λειτουργήσουν πλέον συντονισμένα και με εξελιγμένα εργαλεία. Έχουμε ήδη μια αίθουσα επιχειρήσεων που μπορεί να συντονίσει ελέγχους, μπορεί να δώσει απομακρυσμένες εντολές, να παρακολουθεί με drones έναν έλεγχο στο πεδίο.Άρα λοιπόν, η αξιοποίηση όλων αυτών των εργαλείων στους ελεγκτές, οι οποίοι διαχειρίζονται τις ειδικές σύνθετες υποθέσεις».

«Οι έλεγχοι ποτέ σε καμία χώρα και μιλάω να ξέρετε με πάρα πολλούς ομολόγους μας δεν φτάνουν. Κανείς επικεφαλής δεν θα σας πει ότι είναι επαρκείς οι έλεγχοι που έχουμε. Αυτό όμως που κάνουμε και το κάνουμε συστηματικά όλα αυτά τα χρόνια και γι’ αυτό έχουμε και αυτή τη διαφορά πια, είναι ότι προσπαθούμε να λειτουργήσουμε προληπτικά. Προληπτικά πώς; Με ψηφιακά οικοσυστήματα όπως το ΜyData για παράδειγμα, μέσα από το οποίο μπορούμε να παρακολουθούμε τις συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο και αυτό από μόνο του περιορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα φαινόμενα, δεν τα εξαλείφει, αλλά σίγουρα δεν είμαστε εκεί που ήμασταν πριν από κάποια χρόνια».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.