Πιο πλούσια από ποτέ τα γερμανικά νοικοκυριά

Για μία ακόμη χρονιά, ο ιδιωτικός πλούτος στη Γερμανία αυξήθηκε σημαντικά το 2025. Και συγκεκριμένα κατά 6% σε σχέση με το 2024, φτάνοντας τα 10,03 τρισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκτιμήσεις της τράπεζας DZ Bank, που δόθηκαν προ ημερών στη δημοσιότητα. Οι αναλυτές εκτιμούν μάλιστα ότι η ανοδική τάση θα συνεχιστεί και το 2026.

«Κλειδί» η αποταμίευση

Σύμφωνα με την DZ Bank η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως σε δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι οι Γερμανοί παραμένουν σχεδόν παγκόσμιοι πρωταθλητές στην αποταμίευση, καθώς το 2025 έβαλαν στην άκρη το 10,4% του διαθέσιμου εισοδήματός τους (μάλιστα για το 2024 το ποσοστό ήταν ακόμη υψηλότερο, φτάνοντας το 11,2%). Μόνο η Ελβετία και η Ολλανδία εμφανίζουν ακόμη υψηλότερα ποσοστά. Πάντως οι αναλυτές δεν παραλείπουν να υπογραμμίσουν ότι ένας βασικός λόγος αποταμίευσης είναι «η έκδηλη αβεβαιότητα» όσον αφορά τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά και την πορεία της γερμανικής οικονομίας- μία αβεβαιότητα που συγκρατεί την ιδιωτική κατανάλωση.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι Γερμανοί είναι σε θέση να αποταμιεύσουν. Όπως έχει επισημάνει η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα σε παλαιότερη μελέτη, οι οικονομικοί πόροι κατανέμονται με άνισο τρόπο, καθώς το πλουσιότερο 10% του πληθυσμού διαθέτει συνολικά το 50% του ιδιωτικού πλούτου. Πάντως, ένα στα δύο νοικοκυριά έχει καταφέρει να αποταμιεύσει πάνω από 100.000 ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ινστιτούτου της Γερμανικής Οικονομίας στην Κολωνία (IW), που επίσης επικαλείται στοιχεία της Μπούντεσμπανκ.

Νέες επενδύσεις στο Χρηματιστήριο

Ο δεύτερος σημαντικός λόγος για την αύξηση του ιδιωτικού πλούτου είναι ότι όλο και περισσότεροι Γερμανοί αποτολμούν να επενδύσουν ένα μέρος από τις οικονομίες τους στο Χρηματιστήριο. Εγγυημένα κέρδη δεν υπάρχουν βέβαια στις χρηματαγορές, ωστόσο «το 2025 ήταν η τρίτη διαδοχική χρονιά με σημαντική άνοδο για τον δείκτη DAX του Χρηματιστηρίου της Φρανκφούρτης», επισημαίνουν οι ειδικοί.



Πράγματι, στις 30 Δεκεμβρίου ο DAX έκλεισε στις 24.500 μονάδες (μάλιστα στις αρχές της νέας χρονιάς έφτασε ακόμη και τις 25.122 μονάδες), καταγράφοντας άνοδο κατά 23% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024. Ήδη στα μέσα της περασμένης χρονιάς είχε ξεπεράσει, για πρώτη φορά, τις 24.000 μονάδες. Μόνο οι αποδόσεις του Χρηματιστηρίου, εκτιμά η DZ Bank, απέφεραν το ήμισυ της αύξησης του ιδιωτικού πλούτου στη Γερμανία το 2025.



Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της τράπεζας Postbank το ποσοστό των Γερμανών που επενδύουν μέρος από τις οικονομίες τους στο Χρηματιστήριο φτάνει σήμερα το 34%, ενώ το 2023 δεν ξεπερνούσε το 27%. Αυτό οφείλεται και στην αυξημένη ζήτηση για νέα επενδυτικά προϊόντα όπως τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETF) με ευρύ χαρτοφυλάκιο τίτλων, που απεικονίζουν έναν προκαθορισμένο χρηματιστηριακό δείκτη.



Πηγή: Deutsche Welle

