Υποστηρίζουμε το ψηφιακό ευρώ και πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε τοποθέτησή του στη σημερινή συνεδρίαση του ECOFIN στις Βρυξέλλες.

Επισημαίνοντας ότι διανοίγονται πέντε σημαντικές ευκαιρίες, όπως, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση της νομισματικής κυριαρχίας της ΕΕ και η χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση.

Η πλήρης τοποθέτηση του υπουργού έχει ως εξής:

«Ευχαριστώ την Δανική προεδρία για την ένταξη αυτού του σημαντικού ζητήματος στην ατζέντα. Υποστηρίζουμε τη δημιουργία του ψηφιακού ευρώ. Πρόκειται για ένα θέμα που υποστηρίξαμε από την αρχή, καθώς, ειδικά στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον, είναι απαραίτητο να ενισχύσουμε περαιτέρω τη νομισματική μας κυριαρχία.

Υπό αυτό το πρίσμα, βλέπουμε ότι έχουμε μπροστά μας μία απειλή και πέντε ευκαιρίες σε σχέση με το ψηφιακό ευρώ. Διότι στο τέλος της ημέρας, δεν πρόκειται μόνο για μια τεχνολογική συζήτηση- είναι μια στρατηγική συζήτηση.

Η απειλή, για να το πω ευθέως, είναι το να μην το κάνουμε αρκετά γρήγορα. Πρέπει να μην χάσουμε χρόνο, διότι η ψηφιοποίηση στις πληρωμές και το νομισματικό σύστημα θα συμβεί και πρέπει να συμβεί αρκετά γρήγορα. Γι' αυτόν τον λόγο, υποστηρίζουμε πλήρως τον καθορισμό συγκεκριμένου στόχου για επίτευξη συμφωνίας μέχρι το τέλος του έτους. Πιστεύουμε ότι οι συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο μπορούν να έχουν ολοκληρωθεί έως τότε.

Οι πέντε ευκαιρίες

-Περαιτέρω ψηφιοποίηση των πληρωμών. Συμφωνώ με πολλούς συναδέλφους που μίλησαν πριν ότι οι ψηφιακές πληρωμές πρέπει να συμπληρώνουν τα μετρητά, όχι να τα αντικαταστήσουν πλήρως. Παράλληλα, τα οφέλη της ψηφιοποίησης των πληρωμών είναι προφανή σε πολλές χώρες - και σίγουρα στη δική μου. Αν συγκρίνετε την κατάσταση φοροδιαφυγής στην Ελλάδα πριν από 10 χρόνια με σήμερα, οφείλεται στις ψηφιακές πληρωμές το ότι καταφέραμε να έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα 4,8% και να κατακτήσουμε τα δύο τρίτα του κενού στον ΦΠΑ. Πρέπει να ενισχύσουμε περαιτέρω τις ψηφιακές πληρωμές.

-Ενίσχυση της νομισματικής μας κυριαρχίας. Σήμερα, χρησιμοποιούμε κυρίως μη ευρωπαϊκά συστήματα πληρωμών εντός της αγοράς μας. Πρέπει να δημιουργήσουμε τα δικά μας εθνικά συστήματα. Ορισμένες χώρες το έχουν ήδη κάνει- η Ελλάδα διαθέτει το σύστημα IRIS. Υπάρχει διαλειτουργικότητα μεταξύ μας, αλλά το ψηφιακό ευρώ έχει και νομισματική διάσταση, πέρα από το σκέλος των πληρωμών, που είναι πολύ κρίσιμη, και πρέπει να επενδύσουμε σε αυτήν.

-Χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση. Πρέπει να προσφέρουμε μια μηδενικού κόστους εναλλακτική επιλογή στα ξένα συστήματα πληρωμών- και το ψηφιακό ευρώ μπορεί να είναι αυτή η εναλλακτική λύση.

-Ιδιωτικότητα. Δεν είναι απειλή, αλλά ευκαιρία. Μπορούμε να διασφαλίσουμε καλύτερους όρους προστασίας της ιδιωτικότητας. Ίσως όχι πλήρη ανωνυμία όπως τα μετρητά, αλλά σίγουρα καλύτερους όρους από τα υφιστάμενα μη ευρωπαϊκά συστήματα.

-Κίνητρο για καινοτομία και αποδοτικότητα. Το ψηφιακό ευρώ θα λειτουργήσει ως σήμα υπέρ της καινοτομίας στις πληρωμές, συμβάλλοντας στον ευρύτερο ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό.

Εν κατακλείδι, όπως τόνισα και στην αρχή, δεν πρόκειται για τεχνολογική αλλά για στρατηγική συζήτηση. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, πρέπει να προχωρήσουμε με μεγάλη ταχύτητα».

