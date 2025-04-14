Σε δύο επίπεδα κινείται η πολιτική της κυβέρνησης, αφ' ενός στη δημοσιονομική σταθερότητα και αφ' ετέρου στο να απελευθερώνει θύλακες ανάπτυξης. Αυτό ανάφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, προλογίζοντας τη συνέντευξη Τύπου με θέμα «Αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας».

Όπως είπε ο υπουργός, η προσπάθεια αφορά στο να απελευθερωθεί το μέγιστο ποσό από τα χρηματοδοτικά εργαλεία και ταυτόχρονα να μειώνονται τα γραφειοκρατικά εμπόδια.

Ο κ. Πιερρακάκης έκανε σύντομη αναφορά στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) που το 2025 θα είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων 15 ετών, στο ΕΣΠΑ 2021- 2017 όπου η Ελλάδα έχει τη 2η θέση σε απορροφήσεις πανευρωπαϊκά, στο Ταμείο Ανάκαμψης για το οποίο θα εκταμιευθεί εντός του Απριλίου η 5η δόση ύψους 3,1 δισ. ευρώ, και στα ΣΔΙΤ, λέγοντας ότι μέσω αυτών στόχος είναι να κτιστούν πολλές φοιτητικές εστίες σε όλη τη χώρα.

Από την πλευρά του, ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης, είπε τα εξής:

Το ΠΔΕ θα ανέλθει εφέτος στα 14,5 δισ. ευρώ και το 2026 στα 16,5 δισ. ευρώ . Αυτήν την περίοδο είναι σε επεξεργασία το νέο πρόγραμμα 2026- 2030. Στο υποσύνολο, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, που λήγει στις 31/12/2025, με προϋπολογισμό 11,8 δισ. ευρώ, μετά τις υπερδεσμεύσεις έχει 17 δισ. ευρώ. Τα δεσμευμένα έργα ανέρχονται στο 82% του συνολικού προϋπολογισμού και οι νομικές δεσμεύσεις στο 80%.

Στο Ταμείο Ανάκαμψης, όπου η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις ως προς την απορρόφηση πόρων, μετά τον Απρίλιο θα υποβληθεί το αίτημα αναθεώρησης και στα τέλη του Μαΐου με τις αρχές του Απριλίου το 6ο αίτημα εκταμίευσης ύψους 3,9 δισ. ευρώ. Στα τέλη του Οκτωβρίου με τις αρχές του Νοεμβρίου θα υποβληθεί το 7ο αίτημα ύψους 3,5 δισ. ευρώ.

Σε εξέλιξη είναι τα προγράμματα «Προλαμβάνω» για προληπτικές εξετάσεις και το «Σπίτι μου ΙΙ». Ειδικά για το δεύτερο, που κλείνει τον Ιούνιο 2026, αλλά εκτιμάται ότι θα κλείσει το τρέχον έτος, μέσα σε 2,5 μήνες έχει καλυφθεί το 28% του προγράμματος. Το μέσο εισόδημα των ενδιαφερόμενων είναι 21.000 ευρώ και το 60% είναι ηλικίας κάτω των 37 ετών.

Σε εξέλιξη είναι τα τομεακά προγράμματα «Ταμείο Μικροπιστώσεων», με επιδότηση κατά 75% του επιτοκίου για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, και «Ταμείο Επιχειρηματικότητας».

Ένα νέο πρόγραμμα ύψους 84 εκατ. ευρώ αφορά στη Θεσσαλία μετά τις καταστροφικές ζημιές.

Στο ΔΑΜ, ύψους 1,6 δισ. ευρώ, εφέτος θα καλυφθεί το 100% των προσκλήσεων και το 70% των εντάξεων. Για τα νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.000 κατοίκους, υπάρχει επιχορήγηση 70%.

Σε διαδικασία υπογραφής βρίσκονται 10 έργα ΣΔΙΤ προϋπολογισμού 1,2 δισ. ευρώ.

Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, τα 6,68 δισ. ευρώ εθνικών πόρων μοχλεύονται σε 17,6 δισ. ευρώ.

, τα 6,68 δισ. ευρώ εθνικών πόρων μοχλεύονται σε 17,6 δισ. ευρώ. Στην ΕΑΤΕ, για κάθε 1 ευρώ επένδυσης, ο αντίκτυπος στην οικονομία της χώρας είναι 23,21 ευρώ.

