ΑΔΜΗΕ: Σε λειτουργία η ηλεκτρική διασύνδεση Αττικής - Κρήτης

Ξεκίνησε με επιτυχία το Σάββατο 24/5 η λειτουργία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αττικής-Κρήτης, με μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας συνεχούς ρεύματος, ανακοίνωσε ο ΑΔΜΗΕ.

Το έργο που κατασκεύασε η Ariadne Interconnection, θυγατρική του ΑΔΜΗΕ βρίσκεται τώρα σε περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας η οποία αναμένεται να διαρκέσει τους θερινούς μήνες.

Ο Διαχειριστής κάνει λόγο για μια ιστορική ημέρα για το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της χώρας και τον ΑΔΜΗΕ, καθώς η Ελλάδα διαθέτει πλέον διασύνδεση συνεχούς ρεύματος υπερυψηλής τάσης (HVDC) και χάρη σε αυτή η Κρήτη αποτελεί ολοκληρωμένα μέρος του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος.

Υπενθυμίζεται ότι η Κρήτη διασυνδέθηκε κατ' αρχάς το 2021 με την Πελοπόννησο, με τεχνολογία εναλλασσόμενου ρεύματος. «Η λειτουργία της δεύτερης διασύνδεσης αποτελεί ορόσημο για την Κρήτη, αφού σε συνδυασμό με την διασύνδεση μέσω Πελοποννήσου, αίρεται πλήρως η ηλεκτρική απομόνωση του μεγαλύτερου ελληνικού νησιού, καθιστώντας το ενεργειακό κόμβο με πολύ σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για τη χώρα και την τοπική κοινωνία», τονίζει ο Διαχειριστής. Αναφέρει ακόμη τα εξής:

Πρόκειται για ένα έργο ισχύος 1 GW και προϋπολογισμού 1,1 δισ. ευρώ, με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής VSC στους Σταθμούς Μετατροπής και με ποντίσεις υποβρυχίων καλωδίων 500 kV σε βάθη έως 1.200 μέτρα, που το κατατάσσουν μέσα στις βαθύτερες διασυνδέσεις του κόσμου.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής αποτελείται από πολλά μεγάλα υποέργα με Αναδόχους κάποιες από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο όπως οι Siemens, ΤΕΡΝΑ, Nexans, Prysmian, ΝΚΤ και Ελληνικά Καλώδια.

Ολοκληρώθηκε κατασκευαστικά σε χρόνο-ρεκόρ μόλις 4,5 ετών, όταν ανάλογα έργα Ευρωπαίων Διαχειριστών χρειάστηκαν πάνω από 7 έτη. Η υλοποίηση του έργου εκτός από υψηλό βαθμό τεχνικής δυσκολίας, αντιμετώπισε δυσμενείς συγκυρίες που συνέπεσαν με τη φάση κατασκευής του, όπως η πανδημία και οι σοβαρές διαταραχές που αυτή προκάλεσε στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε: «Εγκαινιάζουμε μια νέα εποχή στον ενεργειακό χάρτη της Ελλάδας. Η λειτουργία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αττικής-Κρήτης αποτελεί σημαντικό τεχνολογικό επίτευγμα και εθνική επιτυχία, που ενώνει το μεγαλύτερο νησί της χώρας με τον κορμό του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος. Μέσω αυτής της υποθαλάσσιας ενεργειακής γέφυρας, η οποία κατασκευάστηκε τάχιστα και με τα πιο σύγχρονα μέσα, η Κρήτη καθίσταται κεντρικός πυλώνας για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας, προσφέροντας σημαντικά περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για όλους. Προχωρούμε με αποτελεσματικότητα στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δικτύου ηλεκτρικών διασυνδέσεων, δυναμώνοντας τη χώρα μας ως στρατηγικό ενεργειακό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε σχετικά: «Η ενεργειακή ένωση της Κρήτης με την Αττική, ένα όραμα δεκαετιών έγινε πραγματικότητα από τον ΑΔΜΗΕ και τη θυγατρική μας Ariadne Interconnection. Η λειτουργία της διασύνδεσης ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την ενεργειακή ασφάλεια του νησιού. Πρόκειται για έναν τεχνικό άθλο που τοποθετεί τον Διαχειριστή στην πρώτη γραμμή, σε διεθνές επίπεδο, στα πολύπλοκα και υψηλής τεχνολογίας έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Εκτός από την κατασκευή του έργου, η λειτουργία του συνάντησε σημαντικές προκλήσεις, καθώς οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε συνθήκες υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ και με απόλυτη ασφάλεια για το ηλεκτρικό σύστημα. Η επιτυχής υλοποίηση του έργου και η τεχνογνωσία που έχουμε αποκομίσει, μας δίνουν ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τις επόμενες ηλεκτρικές διασυνδέσεις που σχεδιάζουμε, εγχώριες και διεθνείς».

Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ 2014-2020) και από το «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021 - 2027 μέχρι το ποσό των 535,5 εκατ. ευρώ αντλώντας έτσι σημαντικούς ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και μειώνοντας, κατά πολύ μεγάλο βαθμό, το κόστος για τον Έλληνα καταναλωτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

