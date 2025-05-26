Κατά την περίοδο 26 έως 30 Μαΐου, θα καταβληθούν συνολικά 2.399.213.058,41 ευρώ σε 4.262.297 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

-Στις 27 Μαΐου θα καταβληθούν 1.203.918.306,16 ευρώ σε 2.490.617 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου 2025.

-Στις 29 Μαΐου θα καταβληθούν 1.116.744.752,25 ευρώ σε 1.695.997 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου 2025.

-Στις 30 Μαΐου θα καταβληθούν 3.800.000 ευρώ σε 10.500 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Ιουνίου 2025.

-Από 26 έως 30 Μαΐου θα καταβληθούν 24.000.000 ευρώ σε 1.100 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

-17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

-12.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

-20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

-1.500.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

-250.000 ευρώ σε 3 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.