Ηνωμένο Βασίλειο: Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,6% τον Ιούνιο

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Στο 3,6% διαμορφώθηκε το ποσοστό του πληθωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS). Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 μηνών.

Η αύξηση ήταν απροσδόκητη, με τους περισσότερους οικονομολόγους να προβλέπουν ότι ο πληθωρισμός θα παρέμενε αμετάβλητος στο 3,4%.

Οι τιμές των τροφίμων έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2024 (3,7%), ενώ οι μεταφορές αύξησαν επίσης το κόστος ζωής.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής οικονομολόγος του ONS Ρίτσαρντ Χέις δήλωσε: «Ο πληθωρισμός των τιμών των τροφίμων αυξήθηκε για τρίτο συνεχόμενο μήνα στο υψηλότερο ετήσιο ποσοστό από τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους».

Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς δήλωσε ότι ήταν «αποφασισμένη» να βάλει περισσότερα χρήματα στις τσέπες των ανθρώπων, αφού τα επίσημα στοιχεία έδειξαν ότι ο πληθωρισμός αυξήθηκε απροσδόκητα τον περασμένο μήνα και αναγνώρισε ότι οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να αγωνίζονται με το κόστος ζωής.

«Γι' αυτό έχουμε ήδη λάβει μέτρα αυξάνοντας τον κατώτατο μισθό για τρία εκατομμύρια εργαζόμενους, δημιουργώντας δωρεάν λέσχες πρωινού σε κάθε δημοτικό σχολείο και επεκτείνοντας το όριο των 3 λιρών για τα λεωφορεία. Αλλά υπάρχουν περισσότερα που πρέπει να γίνουν και είμαι αποφασισμένη να υλοποιήσουμε το σχέδιό μας για να βάλουμε περισσότερα χρήματα στις τσέπες των ανθρώπων», πρόσθεσε η ίδια.



Πηγή: skai.gr

