Ebury: Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ κινείται ξανά ανοδικά - Απίθανη η μείωση επιτοκίων

Του Matthew Ryan, Head of Market Strategy της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Το δολάριο ενισχύθηκε έναντι των βασικών νομισμάτων σήμερα, κατόπιν της τελευταίας έκθεσης πληθωρισμού στις ΗΠΑ, η οποία επιβεβαίωσε ότι οι δασμοί του Τραμπ συνέβαλαν στην αύξηση των τιμών καταναλωτή τον Ιούνιο. Τόσο η κύρια όσο και οι υποκείμενες μετρήσεις του πληθωρισμού βρίσκονται πλέον στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων μηνών.

Ο μεγάλος φόβος για τους αξιωματούχους της Fed είναι ότι έρχονται πιο ταραγμένα νερά, καθώς όχι μόνο υπάρχει υστέρηση μεταξύ των δασμών και της αύξησης των τιμών, αλλά επειδή οι πρόσθετες αυξήσεις δασμών την 1η Αυγούστου θα επιφέρουν σχεδόν σίγουρα περαιτέρω πληθωριστικές πιέσεις στο μέλλον.

Ο Τραμπ εξαπέλυσε για ακόμη μια φορά σφοδρή λεκτική επίθεση κατά του προέδρου Πάουελ, επαναλαμβάνοντας τις εκκλήσεις για μείωση των επιτοκίων από τη Fed έως και κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες.

Ωστόσο, με τον πληθωρισμό να κινείται ξανά ανοδικά και την αγορά εργασίας να φαίνεται μέχρι στιγμής σχεδόν απρόσβλητη από τις εμπορικές πολιτικές του Τραμπ, πιστεύουμε ότι οι αξιωματούχοι της Fed θα διατηρήσουν μια προσεκτική προσέγγιση προς το παρόν, με την επόμενη μείωση να φαίνεται όλο και πιο απίθανη τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.