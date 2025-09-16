Πιερρακάκης: «Επιταχύνουμε τις αλλαγές για να πετύχουμε ισχυρή ανάπτυξη»

Την επιτάχυνση των αλλαγών ώστε η ελληνική οικονομία να πετύχει ισχυρή ανάπτυξη, επεσήμανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο Athens International Investor Summit (AIIS) με θέμα «Investing in Innovation and Infrastructure as Drivers of Growth».

Επιπλέον, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι η Ελλάδα μετά από ένα κύμα μεταρρυθμίσεων, είναι μια χώρα που ενσαρκώνει όλες τις θεσμικές αρετές μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η ομιλία του Κυριάκου Πιερρακάκη

Σας ευχαριστώ θερμά, Κυρίες και Κύριοι, Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι.

Επιτρέψτε μου να σας καλωσορίσω στην Αθήνα, εδώ, στο Athens International Investor Summit, όπου στεκόμαστε στο κατώφλι μιας νέας αρχής. Και αυτό που κάθε διεθνής επενδυτής θα αναγνώριζε τα τελευταία έξι χρόνια είναι ότι μια νέα, ισχυρή βούληση διαπερνά τη χώρα. Είναι η βούληση να γίνουν πράξη τα λόγια. Είναι η πολιτική βούληση να φέρουμε μια μόνιμη αλλαγή.

Διότι εδώ βρίσκεται μια χώρα που συσπειρώθηκε, ωρίμασε και μεταμορφώθηκε κατά τη διάρκεια της βαθιάς κρίσης της ευρωζώνης την προηγούμενη δεκαετία. Και τώρα βλέπετε μια χώρα που έχει συσσωρεύσει τη σοφία, την αποφασιστικότητα και την αναγκαία αυτοπεποίθηση ώστε να προσφέρει στους παγκόσμιους επενδυτές ένα ασφαλές και γόνιμο περιβάλλον.

Πράγματι, μέσα στη διεθνή αναταραχή των τελευταίων ετών, πολλές χώρες υπέστησαν πιέσεις και φέρουν τώρα πληγές. Αλλά η Ελλάδα έκανε κάτι παραπάνω από το να ανακάμψει∙ στην πραγματικότητα, επανακαθόρισε την πορεία της. Η Δημοκρατία άντεξε στην Ελλάδα σε δύσκολες στιγμές και η σταθερότητα επέστρεψε. Η χώρα μας γύρισε σελίδα με τολμηρές μεταρρυθμίσεις, συνδυασμένες με υπομονετική δουλειά, βήμα βήμα, υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και με πολύ στιβαρή διαχείριση της οικονομίας.

Έχουμε πετύχει σταθερότητα και ανάπτυξη μετά από μια βαθιά ύφεση. Τώρα στοχεύουμε να επιταχύνουμε όλες τις πρωτοβουλίες που οδηγούν την οικονομία σε μια νέα εποχή ισχυρής ανάπτυξης. Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη μπορεί να αυξηθεί εντυπωσιακά, εφόσον ακολουθήσουμε τον σωστό δρόμο.

Η Ελλάδα δεν είναι απλώς άλλη μία χώρα της Ευρωζώνης. Μετά από ένα κύμα μεταρρυθμίσεων, είναι μια χώρα που ενσαρκώνει όλες τις θεσμικές αρετές μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής οικονομίας. Γι’ αυτό μπορούμε τώρα να πραγματοποιήσουμε τις επενδύσεις και να τις κάνουμε να πετύχουν. Πέρα από το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια ώριμη χώρα της Ευρωζώνης, μπορεί επίσης να προσφέρει στους διεθνείς επενδυτές μοναδικές ευκαιρίες, καθώς βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, συνδυάζοντας τον εκσυγχρονισμό με ορισμένες γεωγραφικές αρετές.

Ιστορικοί οικονομικοί και πολιτιστικοί δεσμοί συνδέουν την Ελλάδα με τους εταίρους της σε μια τεράστια περιοχή, από τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο έως τη Μέση Ανατολή και τον Αραβικό Κόλπο. Αυτοί οι δεσμοί μπορούν να αποτελέσουν τη βάση νέων και φιλόδοξων επιχειρήσεων. Ένας μεγάλος αριθμός διεθνών έργων και συνεργειών μεταξύ Ευρώπης και Νοτιοανατολικής Μεσογείου έχει ήδη την Αθήνα ως κεντρικό παίκτη και καταλύτη. Γι’ αυτό η Ελλάδα είναι έτοιμη να γίνει κόμβος καινοτομίας, υποδομών και βιώσιμης ανάπτυξης.

Και ενώ τα νούμερα συνήθως δεν αφηγούνται εύκολα ιστορίες, πιστεύω ότι αν κανείς κοιτάξει από μακριά τα νούμερα — είτε πρόκειται για τη δημοσιονομική ιστορία της επιτυχίας της Ελλάδας είτε για την ιστορία της ανάπτυξης των τελευταίων ετών — τα νούμερα αυτά αποκαλύπτουν ένα ισχυρό αφήγημα. Διότι ο κύριος τίτλος στη δύσκολη δεκαετία της ύφεσης ήταν ότι η Ελλάδα δημιουργούσε το ένα έλλειμμα μετά το άλλο, ότι δεν μπορούσαμε να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή, ότι ήμασταν μια πολύ γραφειοκρατική χώρα.

Και στα τελευταία έξι χρόνια, καταφέραμε να είμαστε μία από τις έξι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πλεόνασμα. Μόνο έξι από τις 27 χώρες της ΕΕ σήμερα έχουν δημοσιονομικό πλεόνασμα. Και την ίδια στιγμή, αυτό το πλεόνασμα ενισχύθηκε από την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στα οικονομικά μας συστήματα, που μας επέτρεψαν σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή.

Έτσι έχουμε μια ιστορία δημοσιονομικής επιτυχίας, έχουμε μια ιστορία ψηφιακής επιτυχίας. Το χρέος μας μειώνεται γρήγορα. Βρισκόμαστε σε υψηλά επίπεδα, στο 153,5%.

Αλλά αν κοιτάξει κανείς την κλίμακα και την ταχύτητα μείωσης του εθνικού μας χρέους, μπορεί να δει ότι πολύ σύντομα η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της ΕΕ σε όρους χρέους προς ΑΕΠ. Και ταυτόχρονα, η ανάπτυξή μας, στο 2,3%, είναι πολύ υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Έχοντας πει όλα τα παραπάνω, πρέπει να κοιτάξουμε πιο βαθιά και πιο μακριά. Εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στον δρόμο του μετασχηματισμού του οικονομικού μας συστήματος. Διότι, ναι, δημοσιονομικά έχουμε πετύχει, ναι, ψηφιακά έχουμε πετύχει. Αν κοιτάξετε το ενεργειακό μας σύστημα, προχωρά η μετάβαση στις πράσινες μορφές ενέργειας, κάνουμε πολλές επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα.

Αλλά ταυτόχρονα, αν κοιτάξει κανείς το οικονομικό μοντέλο που απέτυχε και μας οδήγησε στην κρίση γύρω στο 2008–2009, θα μπορούσε να εστιάσει σε δύο παραμέτρους.

Η μία ήταν οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ, που ήταν χαμηλές. Όταν αναλάβαμε το 2019, οι επενδύσεις προς ΑΕΠ ήταν στο 11%, με τον μέσο όρο της ΕΕ να είναι στο 21%. Πού βρισκόμαστε τώρα; Στο 15,3%. Και αυτή η πορεία έχει τη σωστή κατεύθυνση. Θέλουμε να κινηθούμε ταχύτερα, θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά, κατανοούμε ότι υπάρχουν αντίθετοι άνεμοι στην οικονομία, αλλά θέλουμε να δημιουργήσουμε ευνοϊκούς ανέμους.

Και η Ελλάδα μπορεί να δημιουργήσει αυτούς τους ευνοϊκούς ανέμους. Και αυτή είναι στην πραγματικότητα η πολιτική βούληση αυτής της κυβέρνησης και η νοοτροπία του ελληνικού λαού για να το επιτύχει.

Το δεύτερο παράδειγμα που θα ήθελα να αναφέρω είναι οι εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το 2008 ήταν στο 20%. Τώρα βρίσκονται στο 42%, με τον μέσο όρο της ΕΕ στο 51%. Άρα, έχουμε αλλάξει; Ναι. Σχεδιάζουμε να αλλάξουμε περισσότερο; Απολύτως. Και μπορούμε να το επιτύχουμε.

Θα αναφέρω επίσης δύο παραδείγματα για να δείξω τη νοοτροπία αυτής της κυβέρνησης και συνολικά της Ελλάδας απέναντι στις επενδύσεις. Δύο πολύ πρόσφατα παραδείγματα που συζητήθηκαν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο ECOFIN. Το πρώτο είναι η απόφαση της Euronext να υποβάλει πρόταση εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών και έτσι να καταστήσει την Ελλάδα την όγδοη χώρα στην Ευρώπη που συμμετέχει στο σύστημα της Euronext. Και το δεύτερο είναι η πρόταση της UniCredit να αποκτήσει μερίδιο συμμετοχής στην Alpha Bank, ένα μερίδιο το οποίο συνεχώς αυξάνεται.

Και για να κάνουμε τη σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με αυτήν την απόφαση. Στην Ευρώπη μιλάμε πολύ για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, αλλά αυτή η κυβέρνηση πιστεύει βαθιά στη ρήση του Φώκνερ: «Δείξε, μην λες». Και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να πετύχουμε, να δείχνουμε. Προσπαθούμε να ηγηθούμε δίνοντας το παράδειγμα.

Είμαστε ανοιχτοί στα συμπεράσματα των εκθέσεων Ντράγκι και Λέττα, που ουσιαστικά μιλούν για τα εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα εμπόδια είναι ορατά, τα γνωρίζετε πολύ καλά εσείς οι επενδυτές. Πρέπει να τα εξαλείψουμε για να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε το πλήρες οικονομικό δυναμικό της Ευρώπης. Δεν το έχουμε κάνει. Πρέπει να το κάνουμε πολύ γρήγορα. Και γι’ αυτό, η Ελλάδα έχει περαιτέρω δυναμική προς αυτή την κατεύθυνση.

Διότι από τη μία πλευρά υπάρχουν έργα, υπάρχουν ευκαιρίες που δεν είχαμε αξιοποιήσει για χρόνια. Στο χθεσινό δείπνο χρησιμοποίησα μια αναλογία: ότι η Ελλάδα είχε πάντοτε τον εξοπλισμό, αλλά της έλειπε το λογισμικό. Το λογισμικό είναι οι κατάλληλες θεσμικές παράμετροι, το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για να απελευθερώσουμε αυτό το πλήρες οικονομικό δυναμικό. Οι κατάλληλες πολιτικές, η πολιτική σταθερότητα, η οικονομική σταθερότητα, οι κατάλληλες πολιτικές σε κάθε τομέα της οικονομίας. Αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε τα τελευταία χρόνια και έτσι επιταχύνεται η ανάπτυξη.

Και ταυτόχρονα, προσπαθούμε να είμαστε μια εποικοδομητική φωνή στο τραπέζι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να απελευθερώσουμε αυτό το πλήρες δυναμικό σε πανευρωπαϊκή κλίμακα και μέγεθος. Όλα αυτά είναι επιτεύξιμα και όλα αυτά μπορούν να αποτυπωθούν μέσα από τις πολιτικές και τις αποφάσεις αυτής της κυβέρνησης.

Κλείνοντας, η εξέλιξη της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας στο Ταμείο Ανάπτυξης και η περαιτέρω θεσμική θωράκιση, οι αποφάσεις και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων αυτού του οργανισμού είναι για εμάς κρίσιμη. Αποτελεί μέρος της πορείας προς ένα ολοκληρωμένο sovereign wealth fund για την Ελλάδα. Αυτό μπορεί να αποτελέσει μέρος της αναπτυξιακής μας ιστορίας. Μπορεί πράγματι να γίνει καταλύτης για όσα θέλουμε να επιτύχουμε τα επόμενα χρόνια. Και γι’ αυτό αυτή η κυβέρνηση υποστηρίζει πλήρως την πρωτοβουλία.

Βρισκόμαστε σε μια πορεία ανάπτυξης και θέλουμε να περπατήσετε σε αυτόν τον δρόμο μαζί μας, στο πλευρό μας. Και πιστεύουμε ότι μπορούν να επιτευχθούν και θα επιτευχθούν πολύ σημαντικά αποτελέσματα.

Σας ευχαριστώ θερμά.

