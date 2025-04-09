Πιερρακάκης: Δεν είμαστε και δεν θα είμαστε η κυβέρνηση του «δώσ' τα όλα»

Του Στέλιου Κάνδια - Αποστολή στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Την πόρτα φαίνεται να κλείνει οριστικά, και να σφαλίζει, η κυβέρνηση όσον αφορά τα σενάρια επαναφοράς 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο και 13ης και 14ης σύνταξης.

Δεν είμαστε η κυβέρνηση του «δώσ' τα όλα», αυτό δεν πρέπει, και δεν πρόκειται να επαναληφθεί, υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Όπως τόνισε, αντιλαμβάνομαι ότι απαιτούνται 7,8 δισ. ευρώ για τον 13ο και 14ο μισθό, την 13η και 14η σύνταξη. Τα χρήματα δεν υπάρχουν, και να υπήρχαν δεν θα ήταν αυτή η προτεραιότητα. Δεν είναι η συγκεκριμένη, η πολιτική της κυβέρνησης, αλλά ήδη υπάρχει σειρά ευεργετικών κυβερνητικών μέτρων, όπως αυξήσεις στους συνταξιούχους άνω του 10%, υπενθύμισε.

H Ελλάδα βίωσε τι σημαίνει λαϊκισμός. Αντίθετα του λαϊκισμού είναι η πράξη και η ενσυναίσθηση, σημείωσε ο υπουργός.

Ερωτηθείς για το τεκμήριο στους ελεύθερους επαγγελματίες και το πολιτικό κόστος που εισέπραξε η κυβέρνηση, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι μεγάλο κομμάτι της οικονομίας είχε πολύ μεγαλύτερη φοροδιαφυγή σε σχέση με τα υπόλοιπα. Το αντίστοιχο της λέξης τεκμήριο είναι η λέξη ψηφιακό. Στόχος, υπογράμμισε, μελλοντικά είναι η απομάκρυνση από τα οριζόντια μέτρα σε ψηφιακά μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Δεν είμαστε ακόμα εκεί, ξεκαθάρισε.

Για να μιλήσω με όρους μηχανικού υπολογιστών, η Ελλάδα είχε πάντα το hardware όχι το software. Είχε θεσμούς, αλλά ήταν πολιτικά ασταθής. Πρέπει να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, συνεργαζόμαστε με τον ΟΟΣΑ για να άρουμε εμπόδια, για τη μείωση της γραφειοκρατίας, για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έγινε από αυτή την κυβέρνηση. Έχουμε την πολιτική βούληση για μεταρρυθμίσεις, ψηφιστήκαμε για αυτό, υπάρχουν πολλά πράγματα που έχουμε κάνει, κι άλλα που πρέπει να κάνουμε.

Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας είναι καλή, διαβεβαίωσε επίσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στη σκιά των διεθνών αναταράξεων στις αγορές λόγω των δασμών Τραμπ. Έχουμε καλύψει πολύ μεγάλο δρόμο από τις συζητήσεις Σόιμπλε - Βενιζέλου, είπε.

Ξεκαθάρισε ωστόσο, ότι οφείλουμε να είμαστε πολύ συντηρητικοί στις δημοσιονομικές μας επιλογές.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός στα δημοσιονομικά θα είναι ο ίδιος, σημείωσε.

Υπάρχει η εθνική προτεραιοποίηση, η αναπτυξιακή προτεραιοποίηση και η κοινωνική προτεραιοποίηση, πρόσθεσε.

Για τις αυξήσεις στους μισθούς των ενστόλων υπήρχε το εθνικό πρόσημο, εξήγησε ο κ Πιερρακάκης. Παρέπεμψε στον «άλλο Κυριάκο», στον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, για οποιεσδήποτε άλλες ανακοινώσεις.

Πηγή: skai.gr

