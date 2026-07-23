Τέλος χρόνου για την υποβολή φοροδηλώσεων - «Βαριές καμπάνες» για όσους δεν διορθώσουν τα λάθη

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Αντίστροφα» μετρά ο χρόνος για τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί -μετά από παράταση- υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Και αμέσως μόλις λήξει η προθεσμία αρχίζει να «τρέχει» ο χρόνος για την πληρωμή τυχόν φόρου που έχει προκύψει στους υπόχρεους.

Ως και αύριο τα μεσάνυχτα πέρα από αρχικές δηλώσεις υπάρχει και η δυνατότητα για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο. Άλλωστε, τα λάθη στις φορολογικές δηλώσεις βλάπτουν σοβαρά την τσέπη μας.

Απαιτείται εξαιρετική προσοχή όταν συμπληρώνουμε τις φορολογικές δηλώσεις καθώς κάθε παράλειψη -ειδικά όταν οδηγεί σε χαμηλότερο φόρο- κοστίζει. Και αυτό γιατί, το ισχύον πλαίσιο προβλέπει βαριές κυρώσεις για ανακρίβειες που «βγάζουν» χαμηλότερα ποσά φόρου από εκείνα που τελικά προσδιορίζει η φορολογική νομοθεσία.

Ποια είναι τα πρόστιμα που επιβάλλονται για «λάθη» στις φοροδηλώσεις

Είναι ενδεικτικό πως τα πρόστιμα κλιμακώνονται και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και να αγγίξουν το 50% του φόρου που δεν καταβλήθηκε.

Όσοι λοιπόν διατηρούν αμφιβολίες για τα όσα δήλωσαν μπορούν να προχωρήσουν σε διορθώσεις ακόμη και τώρα, ενώ φυσικά όσοι δεν έχουν υποβάλλει τις δηλώσεις τους θα πρέπει να γνωρίζουν ευθύς εξαρχής τι να προσέξουν.

Έτσι, όσοι έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, είτε οι ίδιοι είτε μέσω της αυτόματης υποβολής από την ΑΑΔΕ, καλό θα ήταν να επανεξετάσουν προσεκτικά τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί, ιδίως εάν υπάρχουν αμφιβολίες για συγκεκριμένους κωδικούς ή εισοδήματα που ενδεχομένως δεν αποτυπώθηκαν σωστά.

Άλλωστε, μέχρι αύριο τα μεσάνυχτα οι τροποποιητικές δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν χωρίς την επιβολή διοικητικού προστίμου, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να διορθώσουν παραλείψεις ή λανθασμένες καταχωρίσεις πριν αυτές εντοπιστούν σε μεταγενέστερο έλεγχο.

Η φορολογική νομοθεσία προβλέπει τρία επίπεδα κυρώσεων, ανάλογα με το ύψος της απόκλισης ανάμεσα στον φόρο που δηλώθηκε από τον υπόχρεο και σε εκείνον που προκύπτει μετά τον έλεγχο της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της διαφοράς του φόρου (μεταξύ του δηλωθέντος και του πραγματικού) βάσει μιας συγκεκριμένης κλίμακας:

Πρόστιμο 10% επιβάλλεται εφόσον η διαφορά κυμαίνεται από 5% έως 20% του φόρου που προέκυπτε από την αρχική δήλωση.

επιβάλλεται εφόσον η διαφορά κυμαίνεται από 5% έως 20% του φόρου που προέκυπτε από την αρχική δήλωση. Πρόστιμο 25% εφαρμόζεται εάν η απόκλιση ξεπερνά το 20% και αγγίζει το 50%.

εφαρμόζεται εάν η απόκλιση ξεπερνά το 20% και αγγίζει το 50%. Πρόστιμο 50% επιβάλλεται στις περιπτώσεις μεγάλης απόκρυψης, όπου η διαφορά υπερβαίνει το 50% του αρχικού φόρου.

Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη και… «παγίδες» της διαδικασίας

Μεταξύ των συχνότερων λαθών συγκαταλέγονται η μη δήλωση αμοιβών από περιστασιακή εργασία, η παράλειψη δήλωσης αναδρομικών αποδοχών ή επιδομάτων, καθώς και τα εισοδήματα από ενοίκια και βραχυχρόνιες μισθώσεις που δεν εμφανίζονται στη δήλωση.

Συχνές είναι επίσης οι αστοχίες που αφορούν τα τεκμήρια διαβίωσης, όπως αυτοκίνητα και κατοικίες. Η εσφαλμένη αποτύπωση περιουσιακών στοιχείων μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερη τεκμαρτή δαπάνη και άρα χαμηλότερο φόρο, όμως σε περίπτωση ελέγχου οι διαφορές εντοπίζονται και ο φόρος επανυπολογίζεται με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις.

Επισημαίνεται ότι σημαντικό μέρος των σφαλμάτων δεν σχετίζεται με πρόθεση απόκρυψης εισοδήματος αλλά και με ακούσια λάθη που οφείλονται σε παρανοήσεις, ελλιπή ενημέρωση ή λανθασμένη μεταφορά στοιχείων από εργοδότες, τράπεζες και άλλους φορείς.

Το «κέρδος» με την εφάπαξ πληρωμή του φόρου

Επιστρέφοντας από όσους έχουν να πληρώσουν φόρο, η αποπληρωμή του μπορεί να γίνει σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, εντούτοις υπάρχει και η δυνατότητα να πληρωθεί εφάπαξ με έκπτωση που φτάνει το 4%, αν η φορολογική δήλωση του υπόχρεου είχε οριστικοποιηθεί μέχρι τις 15 Μαΐου.

Για υποβολή μετά τις 15 Μαΐου η έκπτωση στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης (σ.σ.: ή έστω σε δόσεις, οπωσδήποτε όμως να έχει εξοφληθεί ολόκληρο το ποσό του φόρου μέχρι 31 Ιουλίου) μειώνεται στο 3% ή και 2% ανάλογα με το χρόνο υποβολής.

Οι ημερομηνίες «κλειδί» είναι οι εξής:

Υποβολή φορολογικής δήλωσης έως τις 15 Μαΐου: Έκπτωση 4%

Υποβολή φορολογικής δήλωσης μετά τις 15 Μαΐου και έως τις 15 Ιουνίου: Έκπτωση 3%

Υποβολή φορολογικής δήλωσης μετά τις 15 Ιουνίου και έως τις 15 Ιουλίου: Έκπτωση 2%.

Πηγή: skai.gr

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