Ανησυχία για αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων μετά τον καύσωνα στην Ευρώπη

Ο καύσωνας που έπληξε την Ευρώπη τον Ιούνιο εκτιμάται ότι κόστισε στους Ευρωπαίους παραγωγούς σιτηρών περίπου 2 δισ. ευρώ σε χαμένα έσοδα, ενώ κατέστρεψε περίπου 9 εκατομμύρια τόνους καλλιεργειών, προκαλώντας ανησυχία για τις επιπτώσεις στις τιμές των τροφίμων.

Την εκτίμηση αυτή έκανε η Coceral, η Ευρωπαϊκή Ένωση Εμπορίου Σιτηρών και Ελαιούχων Σπόρων, αναφερόμενη στη φετινή συγκομιδή καλλιεργειών όπως το σιτάρι, το κριθάρι, το καλαμπόκι και η βρώμη μετά τον ακραίο καύσωνα.

Η απώλεια των 9 εκατομμυρίων τόνων σημαίνει ότι τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να καταγράψουν τη μικρότερη συγκομιδή σιτηρών από το 2018. Η ποσότητα που χάθηκε είναι μεγαλύτερη από τη συνολική προβλεπόμενη παραγωγή σιτηρών της Αυστρίας, της Ιρλανδίας και της Ολλανδίας μαζί.

Η Coceral συνδέει τις απώλειες με τον θερμότερο Ιούνιο που έχει καταγραφεί ποτέ στη δυτική Ευρώπη. Το καλαμπόκι επλήγη κατά την κρίσιμη περίοδο της επικονίασης, ενώ το σιτάρι επηρεάστηκε στη φάση της πλήρωσης του καρπού, όταν τα φυτά χρειάζονται επαρκή υγρασία για να αναπτυχθούν σωστά και να διασφαλιστεί η απόδοση της παραγωγής.

Με βάση τις σημερινές τιμές, η δεξαμενή σκέψης Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU) εκτιμά ότι η αξία της χαμένης παραγωγής σιτηρών ανέρχεται περίπου στα 2 δισ. ευρώ. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι ευρύτερες ζημιές του καύσωνα, όπως οι απώλειες σε λαχανικά και στην κτηνοτροφία.

Ο αναλυτής της ECIU για θέματα γεωργίας και τροφίμων, Τομ Λάνκαστερ, δήλωσε ότι οι απώλειες θα μειώσουν σημαντικά το εισόδημα των αγροτών, ενώ ταυτόχρονα θα υπονομεύσουν την επισιτιστική ασφάλεια της Ευρώπης. Όπως σημείωσε, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ήδη καταγραφεί τρεις από τις πέντε χειρότερες συγκομιδές της ιστορίας μέσα στην τρέχουσα δεκαετία, ενώ και οι πρόσφατοι καύσωνες αναμένεται να επιβαρύνουν περαιτέρω τους Βρετανούς παραγωγούς.

Η Γαλλία αναμένεται να υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες, με περίπου 3,4 εκατομμύρια τόνους καλαμποκιού να έχουν καταστραφεί και το κόστος να υπολογίζεται στα 891 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν η Ουγγαρία με απώλειες 2,4 εκατ. τόνων και η Ισπανία με 1,4 εκατ. τόνους.

Ο αγρότης Μπενουά Μερλό, από την περιοχή Ωβέρνη-Ρον-Άλπ της Γαλλίας, δήλωσε ότι ακόμη και μια δεκαετία προσαρμογής της εκμετάλλευσής του στις υψηλότερες θερμοκρασίες και την ξηρασία δεν ήταν αρκετή φέτος. Όπως ανέφερε, με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 38 βαθμούς Κελσίου για εβδομάδες, «όλα καταρρέουν», ενώ αναμένει απώλειες παραγωγής τουλάχιστον 50%, και σε ορισμένες καλλιέργειες, όπως η σόγια, ακόμη και 70%.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι αγρότες αναφέρουν εκτεταμένες ξηρές συνθήκες μετά τον καύσωνα του Ιουνίου και την άνυδρη άνοιξη, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στην Ανατολική Αγγλία και σε περιοχές της νοτιοανατολικής χώρας.

Η επικεφαλής αναλύτρια για τα σιτηρά και τους ελαιούχους σπόρους του Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB), Χέλεν Πλαντ, δήλωσε ότι η παρατεταμένη ξηρασία τον Απρίλιο και το μεγαλύτερο μέρος του Μαΐου επηρέασε σημαντικά την ανάπτυξη των καλλιεργειών, ιδιαίτερα των ανοιξιάτικων και των χειμερινών σιτηρών που διέθεταν περιορισμένα αποθέματα υγρασίας. Το AHDB επισημαίνει ότι το τελικό αποτέλεσμα της φετινής συγκομιδής στο Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει αβέβαιο, ενώ πολλοί παραγωγοί αναγκάστηκαν να ξεκινήσουν νωρίτερα τη συγκομιδή λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της ξηρασίας.

Ο αντιπρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτών της Βρετανίας, Πολ Τόμπκινς, δήλωσε ότι οι αγρότες εργάζονται αδιάκοπα για να συγκομίσουν τις καλλιέργειες που ωρίμασαν νωρίτερα, να ποτίσουν τα οπωροκηπευτικά και να φροντίσουν τα ζώα τους. Προειδοποίησε ότι για πολλούς καλλιεργητές αυτή μπορεί να αποδειχθεί ακόμη μία δύσκολη και δαπανηρή συγκομιδή, μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα των ετών 2024 και 2025, τα οποία περιλάμβαναν τόσο ξηρασίες όσο και πλημμύρες.

Οι απώλειες στην παραγωγή αναμένεται να αυξήσουν την εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές σιτηρών, ασκώντας ανοδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές των αγροτικών εμπορευμάτων. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή θα εξαρτηθεί και από τη συγκομιδή στο νότιο ημισφαίριο στα τέλη του 2026 και στις αρχές του 2027.

Η μείωση της ευρωπαϊκής παραγωγής έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία περιορίζονται και τα παγκόσμια αποθέματα, καθώς εκτεταμένες περιοχές του νότου και της δύσης των Ηνωμένων Πολιτειών πλήττονται επίσης από σοβαρή ξηρασία, επηρεάζοντας τόσο την παραγωγή σιτηρών όσο και την κτηνοτροφία.



Πηγή: skai.gr

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