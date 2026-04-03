Του Βαγγέλη Δουράκη

«Παράθυρο» για φουλάρισμα ρεζερβουάρ πετρελαιοκίνητων οχημάτων με τιμές χαμηλότερες των 2 ευρώ «άνοιξε» από τώρα και για τα επόμενα 24ωρα: Η κρατική έκπτωση κατά 20 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης έχει αρχίσει ήδη να περνά στην αντλία, στοιχείο που αποτυπώνεται και στο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης. Είναι ενδεικτικό πως -τουλάχιστον- στην περιοχή των Αθηνών εντοπίζονται αυτή την στιγμή πρατήρια τα οποία πωλούν το diesel κίνησης σε τιμές που κινούνται μεταξύ 1,89 και 1,98 ευρώ το λίτρο.

Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και να κορυφωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς ολοένα και περισσότερα πρατήρια καυσίμων θα προμηθεύονται νέες ποσότητες πετρελαίου κίνησης, οι οποίες θα διατίθενται στις αντλίες σε τιμές κάτω των 2 ευρώ το λίτρο, μετά και την αφαίρεση της κρατικής επιδότησης των 20 λεπτών.

«Διπλό» κέρδος για τους κατόχους ντιζελοκίνητων οχημάτων

Το ζήτημα βεβαίως είναι το πόσο θα διατηρηθεί αυτό το «παράθυρο» που θα επιτρέψει στους κατόχους των ντιζελοκίνητων οχημάτων να προμηθεύονται πετρέλαιο σε τιμές κάτω των 2 ευρώ, καθώς οι διεθνείς τιμές για ακόμη μία φορά κινούνται έντονα ανοδικά πέριξ των 110 δολαρίων το βαρέλι.

Και από την στιγμή, που δεν υπάρχει «πλαφόν» στις τιμές που «φεύγουν» τα καύσιμα από τα διυλιστήρια είναι θέμα χρόνου το diesel κίνησης να επανέλθουν και πάλι στην περιοχή πάνω από τα 2 ευρώ στην αντλία, παρά την κρατική έκπτωση.

Αν μη τι άλλο σε αυτή την συγκυρία οι κάτοχοι diesel οχημάτων θα πρέπει να θεωρούν «διπλά» τυχερούς τους εαυτούς τους εάν είναι παράλληλα και δικαιούχοι του fuel pass, καθώς τους δίνεται η ευκαιρία να το εξαργυρώσουν και για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης.

Η πλατφόρμα https://vouchers.gov.gr/ «ανοίγει» για την υποβολή αιτήσεων τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου και μέσα σε 48 ώρες από την στιγμή που κάποιος θα κάνει αίτηση θα λάβει την επιδότηση fuel pass που φτάνει τα 60 ευρώ για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

Κάτι που πρακτικά σημαίνει πως όσοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους Μ. Δευτέρα και Μ. Τρίτη θα έχουν στα χέρια τους τα χρήματα της ενίσχυσης πριν το Πάσχα. Όσοι κάνουν την αίτηση την Μ. Τετάρτη 8 του μήνα και μετά θα πληρωθούν την Τρίτη του Πάσχα και έπειτα, λόγω της τραπεζικής αργίας τη Μεγάλη Παρασκευή και τη Δευτέρα του Πάσχα.

Ποια είναι τα ποσά της ενίσχυσης

Η ενίσχυση θα δοθεί με τη μορφή ψηφιακής κάρτας ή με απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα την περιοχή και τον τρόπο καταβολής:

• 50 ευρώ για όσους επιλέξουν ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα

• 60 ευρώ για τη νησιωτική Ελλάδα

• 40 ευρώ με κατάθεση σε IBAN (ηπειρωτική)

• 50 ευρώ με κατάθεση (νησιά)

Με άλλα λόγια, η ψηφιακή κάρτα δίνει μεγαλύτερη ενίσχυση, με τη διαφορά να είναι 10 ευρώ.

Το ποσό (μέσω της ψηφιακής κάρτας) μπορεί να χρησιμοποιηθεί πέρα από την προμήθεια αμόλυβδης, πετρελαίου κίνησης, υγραερίου από πρατήρια καυσίμων και σε μέσα μαζικής μεταφοράς όπως και σε ταξί.

Για τους κατόχους των μοτοσικλετών το ποσό ορίζεται στα 30 ευρώ και 35 ευρώ αντίστοιχα μέσω ψηφιακής κάρτας και 5 ευρώ λιγότερα μέσω λογαριασμού.

Το εισοδηματικό όριο τίθεται στις 25.000 ευρώ για τους άγαμους και στις 35.000 ευρώ για τα ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φτάνει περίπου τις 39.000 ευρώ, επίσης με αντίστοιχη προσαύξηση.

Η ενίσχυση θα δοθεί με βασικές προϋποθέσεις το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών, ενώ κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα μέσω της πλατφόρμας του gov.gr. Σε περίπτωση που ένα ζευγάρι πληροί τα κριτήρια με την κοινή φορολογική του δήλωση, δικαιούνται και οι δύο την ενίσχυση σε περίπτωση κατοχής δύο ξεχωριστών οχημάτων.

Κάθε μέλος θα πρέπει να κάνει χωριστή αίτηση και να περιλάβει το δικό του όχημα στην αίτησή του. Το μέλος που κάνει το αίτημα θα πρέπει να έχει την ιδιοκτησία ή τη συνιδιοκτησία του οχήματος.

Πηγή: skai.gr

