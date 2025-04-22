Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα, Τρίτη καθώς οι επενδυτές εκμεταλλεύτηκαν τις απώλειες των προηγούμενων ημερών αν και η ανησυχία τους παραμένει λόγω του πιθανού αντίκτυπου που μπορούν να προκαλέσουν στην οικονομία οι δασμοί του Τραμπ αλλά και λόγω της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ, παράγοντες που θα μπορούσαν να μειώσουν τη ζήτηση καυσίμων.

Τα futures του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν 36 σεντς, ή 0,5%, στα 66,62 δολάρια το βαρέλι. Το συμβόλαιο αργού αμερικανικού West Texas Intermediate για τον Μάιο, το οποίο λήγει την Τρίτη, ήταν στα 63,73 δολάρια το βαρέλι, αυξημένο κατά 65 σεντς ή 1%.

Το West Texas Intermediate (WTI) του Ιουνίου (το πιο ενεργό συμβόλαιο) σημειώνει άνοδο 0,7%, ή 43 σεντς, στα 62,84 δολάρια το βαρέλι.

«Κάποια σύντομη κάλυψη προέκυψε μετά το απότομο sell-off της Δευτέρας», δήλωσε ο Hiroyuki Kikukawa, επικεφαλής στρατηγικής της Nissan Securities Investment.

«Ωστόσο, οι ανησυχίες για μια πιθανή ύφεση που προκαλείται από τον πόλεμο των δασμών εξακολουθούν να υφίστανται», είπε, προβλέποντας ότι το WTI πιθανότατα θα διαπραγματεύεται στα 55-65 $ προς το παρόν δεδομένης της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας σχετικά με τους δασμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.