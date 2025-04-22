Έρχονται βαριές «καμπάνες» σε επαγγελματίες - Ποιες εντολές έδωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ

Του Βαγγέλη Δουράκη

Βαριές «καμπάνες» περιμένουν τους επαγγελματίες που δεν θα συμμορφωθούν με την εντολή της Εφορίας για καταγραφή των στοιχείων των πελατών τους: Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την υποχρεωτική υιοθέτηση του περιβόητου ψηφιακού πελατολογίου και όσοι υπόχρεοι είτε από αμέλεια, είτε ηθελημένα, δεν «περάσουν» στο σύστημα τα ακριβή στοιχεία των πελατών τους κινδυνεύουν με πρόστιμα. Το ψηφιακό πελατολόγιο κάνει πρεμιέρα σε εκείνο το «κομμάτι» των επαγγελματιών που σχετίζεται με αυτοκίνητα.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής ήδη έχει εκδώσει τις σχετικές οδηγίες -που είναι εξαιρετικά λεπτομερείς- βάσει των οποίων θα πρέπει να κινούνται πλέον όσοι λειτουργούν συνεργεία αυτοκινήτων, πλυντήρια, χώρους στάθμευσης, κ.ά.

Ποιες είναι οι οδηγίες της Εφορίας στους επαγγελματίες

Αυτό που γίνεται ξεκάθαρο είναι ότι από την 1η Ιουλίου ξεκινούν τα πρόστιμα, τα οποία θα επιβάλλονται στους επαγγελματίες, οι οποίοι δεν θα τηρούν σωστά το νέο ψηφιακό πελατολόγιο.

Όποιος δεν καταγράφει είσοδο και έξοδο οχήματος, πληρώνει, καθώς κάθε μία μη εγγραφή, κάθε ελλιπής ή εκπρόθεσμη δήλωση, μεταφράζεται σε πρόστιμο 100 ευρώ. Χωρίς να χρειαστεί να προηγηθεί κάποια προειδοποίηση και με διαδικασίες εξπρές.

Η εφαρμογή του μέτρου είναι προαιρετική σήμερα, αλλά από την 1η Ιουλίου γίνεται υποχρεωτική για συνεργεία, πλυντήρια, πάρκινγκ και επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων και μοτοσικλετών, κ.ά.

Απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ προβλέπει λεπτομερώς τι θεωρείται παράβαση: μη καταχώριση πινακίδας, καθυστέρηση στην εγγραφή ή ελλιπή στοιχεία.

Όλα αντιμετωπίζονται ως «μη υποβολή πληροφοριακής δήλωσης» και τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 53 του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Εκατό ευρώ για κάθε παράβαση – όχι συνολικά, αλλά ανά όχημα.

Οι πρώτοι που υποχρεώνονται να τηρούν ψηφιακό πελατολόγιο από 1η Ιουλίου είναι συνεργεία, φανοποιεία, επιχειρήσεις εγκατάστασης ηχοσυστημάτων και συναγερμών, πλυντήρια, χώροι στάθμευσης και εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, τετράτροχων, μοτοποδηλάτων και επαγγελματικών οχημάτων κάθε είδους.

Ποιοι εξαιρούνται από το ψηφιακό πελατολόγιο

Στο ψηφιακό πελατολόγιο δηλώνονται υποχρεωτικά ο αριθμός κυκλοφορίας, η ημερομηνία και ώρα εισόδου, ο τύπος υπηρεσίας (άπαξ, επαναλαμβανόμενη, διαρκής), το ΑΦΜ του πελάτη σε επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος (κατηγορία, κατασκευαστής).

Επιλέγεται η κατηγορία υπηρεσίας (με ανταλλακτικά, χωρίς, ιδιόχρηση, δωρεάν, εγγύηση ή άλλη) και εφόσον υπάρχει, καταχωρείται το συμφωνηθέν ποσό ή το περιοδικό μίσθωμα.

Η ΑΑΔΕ δίνει σαφείς οδηγίες: ακόμα και αν το όχημα βγει από την εγκατάσταση για να συνεχίσει εργασίες αλλού, η μετακίνηση πρέπει να δηλωθεί. Αν όχι, θεωρείται παράλειψη. Η δήλωση πρέπει να γίνεται σε πραγματικό χρόνο.

Εξαιρούνται εταιρείες leasing, αυτόματα self-service, αντιπροσωπείες που καταγράφουν εσωτερικές προετοιμασίες για καινούρια οχήματα, απλές ενοικιάσεις χώρων χωρίς φύλαξη, εργασίες σε μεμονωμένα εξαρτήματα χωρίς την παρουσία οχήματος, ιδιόχρηστοι χώροι επιχειρήσεων και τα κινητά συνεργεία που δουλεύουν επί τόπου.

Πηγή: skai.gr

