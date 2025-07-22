Ολοκληρώνεται σήμερα μέσω του ΕΛ.Γ.Α., η διαδικασία πληρωμών στους δικαιούχους παραγωγούς, της εξόφλησης των ενισχύσεων για τις ζημίες τις οποίες υπέστησαν στις καλλιέργειές τους από τις πυρκαγιές του έτους 2021.

Οι δαπάνες της εκκαθάρισης των πορισμάτων ύψους 13,5 εκ.ευρώ προέρχονται από το νέο υποπρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο δημιουργήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για τις αποζημιώσεις φυτικού κεφαλαίου από θεομηνίες.

Οι υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. σε αυστηρή εφαρμογή της ΚΥΑ 37086/2025 (ΦΕΚ 3143/Β/20-06-2025) επεξεργάστηκαν τα δεδομένα στα πληροφοριακά συστήματα του Οργανισμού, παρακράτησαν τις χορηγηθείσες προκαταβολές και την αξία των πληρωμών Πρώτης Αρωγής, οι οποίες κατεβλήθησαν στους παραγωγούς από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. προγραμματίζουν την εκκαθάριση, στο προσεχές χρονικό διάστημα του Φθινοπώρου 2025, των πορισμάτων και την καταβολή του υπολοίπου του ενισχύσεων για τις ζημίες οι οποίες προκλήθηκαν από τις Πυρκαγιές του 2022 και 2023.

Πηγή: skai.gr

