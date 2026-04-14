Περίσσευμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης των 3-4 γιγαβάτ παρουσιάστηκε κατά τις ημέρες των εορτών του Πάσχα, λόγω της αυξημένης παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και της μειωμένης ζήτησης των ημερών.

Η ανισορροπία αυτή δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στο δίκτυο τα οποία ωστόσο αντιμετωπίστηκαν με τον συντονισμό των αρμόδιων φορέων και χειρισμούς (αποκοπές μονάδων ΑΠΕ, εξαγωγές, ενεργοποίηση της άντλησης) που απέτρεψαν το ενδεχόμενο διακοπών ρεύματος.

Οι κινήσεις αυτές αποφασίστηκαν στη σύσκεψη υπό τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό, Νίκο Τσάφο οι οποίοι συναντήθηκαν με ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ και Ρυθμιστική Αρχή, που πραγματοποιήθηκε τη Μ.Τετάρτη.

Ειδικότερα:

-Ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε σε αποκοπή παραγωγής των σταθμών ΑΠΕ, που συνδέονται στην υψηλή τάση, εξαγωγές και ενεργοποίηση των αντλητικών μονάδων των υδροηλεκτρικών σταθμών του συστήματος.

-Για τον ΔΕΔΔΗΕ η κρίσιμη παράμετρος ήταν η ανάπτυξη της δυνατότητας τηλελέγχου των μονάδων ΑΠΕ που συνδέονται στο δίκτυό του, η οποία δεν υπήρχε πέρυσι. Ενδεικτικά, το Πάσχα του 2025, ο ΔΕΔΔΗΕ διέθετε δυνατότητα τηλελέγχου μόλις 1.638 σταθμών ΑΠΕ συνολικής ισχύος 2.286 MW, ενώ για περισσότερους από 5.600 παραγωγούς συνολικής ισχύος περίπου 3,5 GW, η εφαρμογή των περιορισμών εξαρτάτο από την ανταπόκρισή τους σε μηνύματα (SMS, emails) από τον Διαχειριστή. Το Πάσχα του 2026, παρά το γεγονός ότι προστέθηκαν επιπλέον περίπου 550 MW ΑΠΕ και η συνολική εγκατεστημένη ισχύς είχε ανέλθει στα 9.000 MW, ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί πλέον να ελέγχει κεντρικά 6.200 σταθμούς συνολικής ισχύος 5,4 GW.

-Παράλληλα, παρατηρήθηκε ότι πολλοί παραγωγοί ΑΠΕ, που εκπροσωπούνται στις αγορές ενέργειας από τους Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟΣΕ), προχώρησαν σε αυτόβουλη διακοπή έγχυσης ενέργειας για ορισμένες ώρες από τα πάρκα τους, λόγω των αρνητικών ή μηδενικών τιμών ενέργειας που υπήρχαν στα χρονικά αυτά διαστήματα στην προημερήσια αγορά του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Τέλος, αυτές τις ημέρες, για πρώτη φορά λειτούργησαν με επιτυχία δύο σταθμοί αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (μπαταρίες) μικρής - σχετικά με το μέγεθος της αγοράς - ισχύος, που συνέβαλαν ωστόσο επίσης στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Όπως αναφέρουν πηγές του ΥΠΕΝ:

"Με τη δημιουργία δύο νέων Κέντρων Ελέγχου, μέσα σε μόλις έναν χρόνο, ο ΔΕΔΔΗΕ πέρασε από ένα περιβάλλον περιορισμένης τηλεδιαχείρισης και αποσπασματικής παρέμβασης, σε ένα καθεστώς εκτεταμένης τηλεεποπτείας, άμεσου τηλεχειρισμού και εφαρμογής στοχευμένων, αναλογικών περικοπών σε πραγματικό χρόνο

Πέραν της τεχνολογικής και επιχειρησιακής ωρίμανσης των υποδομών ελέγχου του ΔΕΔΔΗΕ, διαμορφώνεται πλέον μέσω θεσμικών παρεμβάσεων και ένα ευρύτερο ανταγωνιστικό περιβάλλον στη λειτουργία της αγοράς, που συμβάλλει στον περιορισμό της ανάγκης για πραγματοποίηση περικοπών από τους Διαχειριστές.

Η μετάβαση αυτή σε συνδυασμό με την ωρίμανση της αγοράς και την θωράκιση του θεσμικού πλαισίου που ενισχύει τον ανταγωνισμό, εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος προς όφελος των Ελλήνων καταναλωτών".

Πηγή: skai.gr

