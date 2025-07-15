Περικοπές στις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μετά το 2027;

Περικοπές υπό το πρόσχημα των «νέων προτεραιοτήτων» απασχολούν ιδιαίτερα τους κύκλους των Βρυξελλών, καθώς πλησιάζει η κατάθεση των προτάσεων της Κομισιόν για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ, διαχρονικά πεδίο σφοδρών αντιπαραθέσεων, καλείται να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες αρμοδιότητες χωρίς αντίστοιχη αύξηση των διαθέσιμων πόρων. Το 1988 εισήχθη το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, προκειμένου να προσφέρει περισσότερη σταθερότητα στον οικονομικό προγραμματισμό και τη διανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Την Τετάρτη αναμένονται με έντονο ενδιαφέρον οι λεπτομερείς προτάσεις για τη νέα προγραμματική περίοδο 2028-2035, που θα καθορίσει τη χρηματοδότηση εμβληματικών προγραμμάτων όπως το ΕΣΠΑ.

Ανακατανομή κοινοτικών πόρων και μείωση αγροτικών ενισχύσεων;

Ξεκάθαρα παρελθόν ανήκουν οι εποχές όπου οι αγροτικές επιδοτήσεις απορροφούσαν πάνω από το μισό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Πλέον, αυτές περιορίζονται στο 37%, ποσοστό που αρκετοί θεωρούν ακόμη υπερβολικό μπροστά στις σύγχρονες ανάγκες για έρευνα, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα. Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, εξετάζονται περικοπές μέχρι και 20% στον αγροτικό προϋπολογισμό μετά το 2027.

Ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Γιώργος Αυτιάς, μιλώντας στη Deutsche Welle, σημειώνει πως η τάση για «περικοπές» στηρίζεται στη βούληση οργάνωσης του προϋπολογισμού με νέα δομή. «Η Κομισιόν βγάζει τρεις προτάσεις: τα εθνικά σχέδια -ένα 'δοχείο' για γεωργία, αλιεία και μετανάστευση, το δεύτερο για ανταγωνιστικότητα-διάστημα, και το τρίτο για προγράμματα αμύνης-εξωτερικής πολιτικής», επισημαίνει.

Πηγές εκτιμούν πως η Κομισιόν θα λάβει υπόψη της τη μελέτη του Μάριο Ντράγκι για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, θέτοντας νέες προτεραιότητες και χρηματοδοτικά εργαλεία. Το πιθανότερο, το συνολικό πλαίσιο θα υπερβαίνει το ένα τρισεκατομμύριο ευρώ – ωστόσο τα ακριβή ποσά παραμένουν άγνωστα.

Ανησυχία προκαλεί η πιθανότητα συγχώνευσης ταμείων και αρμοδιοτήτων, κάτι που ο Γιώργος Αυτιάς χαρακτηρίζει ξεκάθαρα θέτοντας: «Η κατάργηση πολιτικών συνοχής, γεωργίας και έρευνας προς όφελος ενός ενιαίου ταμείου για όλα δεν είναι μεταρρύθμιση, είναι αποδυνάμωση». Προειδοποιεί μάλιστα πως απαιτείται προσοχή και αναζήτηση κοινού τόπου («modus vivendi»).

Αυξημένες δαπάνες Άμυνας και εθνικές ιδιαιτερότητες

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις αμυντικές δαπάνες στο υπό διαμόρφωση πλαίσιο. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι, παρά τις αναφορές σε 800 δισ. ευρώ από την πρόεδρο της Κομισιόν για το πρόγραμμα Rearm Europe, το μεγαλύτερο μέρος αυτών δεν θα αντληθεί απευθείας από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, αλλά μέσω δανεισμού και αναδιάταξης ανεκμετάλλευτων κονδυλίων.

Ο Γιώργος Αυτιάς υπογραμμίζει το ζήτημα της διαφορετικής ατζέντας κάθε χώρας: «Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ ζητεί 5% του ΑΕΠ για την άμυνα. Δεν γίνεται αυτό», δηλώνει χαρακτηριστικά. «Κάποιες χώρες, όπως το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Δανία, δεν αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Για την Ελλάδα ή και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης όμως, λόγω της ρωσικής απειλής, η συζήτηση αποκτά άλλη διάσταση».

Πηγή: Deutsche Welle

