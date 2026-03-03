Του Χρυσόστομου Τσούφη

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη στις συναλλαγές του με το Δημόσιο, το οποίο είχε εγκριθεί στο υπουργικό συμβούλιο του Ιανουαρίου. Απλοί πολίτες, διάφοροι φορείς και παράγοντες της αγοράς θα έχουν στη διάθεση τους έως τις 16 Μαρτίου, 2 εβδομάδες δηλαδή, προκειμένου να υποβάλουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους πριν το νομοσχέδιο πάρει το δρόμο για τη Βουλή.

Από τις 14 παρεμβάσεις, 5 συνδέονται ευθέως ή έμμεσα με την αγορά ακινήτων προσπαθώντας να ενισχύσουν την προσφορά ξεμπλοκάροντας ή διευκολύντας τις μεταβιβάσεις ενώ ταυτόχρονα στόχος είναι να εμπεδωθεί η ασφάλεια των ιδιοκτητών ακινήτων.

Διευκόλυνση καταβολής φόρου κληρονομιάς

Μέχρι σήμερα όσοι αδυνατούν να πληρώσουν τον φόρο κληρονομίας, δεν μπορούν να εκποιήσουν το ακίνητό που κληρονομούν. Το νομοσχέδιο τους δίνει τη δυνατότητα να πουλήσουν το ακίνητο τους και με τα χρήματα που θα πάρουν να εξοφλήσουν τον φόρο.

Διευκόλυνση μεταβίβασης κατασχεμένου ακινήτου

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιτρέπει στην ΑΑΔΕ να απελευθερώνει τη μεταβίβαση ενός κατασχεμένου ακινήτου με την προϋπόθεση ότι ένα ποσοστό από το τίμημα που θα καταβληθεί (το οποίο θα ορίζει η ΑΑΔΕ με βάση το ποσό της οφειλής και το ποσό που εισπράττεται από τη μεταβίβαση) θα παρακρατείται και θα αποδίδεται από τον συμβολαιογράφο στην ΑΑΔΕ.

Συμβολαιογράφος - One Stop Shop

Ο ρόλος του συμβολαιογράφου αναβαθμίζεται και αποκτά ακόμη περισσότερες δικαιοδοσίες πέρα από αυτές που ήδη έχει εκτός από τη σύνταξη συμβολαίου (έκδοση φορολογικής / ασφαλιστικής ενημερότητας ή αίτηση για εγγραφή στο Κτηματολόγιο). Πλέον αποκτά διασύνδεση και με το Τεχνικό Επιμελητήριο για τα ζητήματα ηλεκτρονικής ταυτότητας του ακινήτου αλλά και με την ΑΑΔΕ για περιπτώσεις απαλλαγής φόρου. Θα υποβάλλουν τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης και θα καταβάλλουν τα αντίστοιχα ποσά. Τα διάφορα έξοδα και η αμοιβή για την κατάρτιση του συμβολαίου θα καταβάλλονται σε ειδικό, ακατάσχετο λογαριασμό, από τον οποίο οι συμβολαιογράφοι θα κάνουν τις πληρωμές, με ανάλογη αύξηση της αμοιβής τους για τις πρόσθετες υπηρεσίες που θα παρέχουν.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η μείωση της εμπλοκής των συμβαλλόμενων στο ελάχιστο. Στην ουσία θα παρίστανται μόνο στην υπογραφή του συμβολαίου και τα υπόλοιπα θα τα κάνει ο συμβολαιογράφος.

Κατάργηση τοπογραφικού για μεταβιβάσεις ακινήτων σε εντός σχεδίου περιοχές

Η σύνταξη του τοπογραφικού θεωρείται πλεονασμός και καταργείται για ακίνητα σε περιοχές με κυρωμένη και μετεγγραμμένη πράξη εφαρμογής και κτηματολόγιο σε λειτουργία. Κι αυτό γιατί διότι το κτηματολογικό φύλλο έχει και τοπογραφικό διάγραμμα, ενώ οι όροι δόμησης και τα λοιπά κρίσιμα στοιχεία για κτίρια προκύπτουν από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου.

Αποχή του δημοσίου από τη διεκδίκηση περιουσιών των πολιτών (Υπό προϋποθέσεις)

Κατέχεις νόμιμα την περιουσία σου και μπορείς να το αποδείξεις; Δεν κινδυνεύεις από το κυνηγητό του Δημοσίου που τυχαίνει να έχει στην κατοχή του παρωχημένους (ευφημισμός) τίτλους.

Η σχετική ρύθμιση έχει 3 διακριτές προβλέψεις:

Το Δημόσιο δεν θα προβάλλει δικαιώματα κυριότητας ούτε θα ασκεί αγωγές όταν οι ιδιώτες ή οι δικαιοπάροχοί τους έχουν ακίνητο μεταγεγραμμένο μέχρι το 1975 – «πριν ψηφιστεί το σημερινό Σύνταγμα».

Προστατεύονται ακίνητα στα οποία έχουν εγκατασταθεί πολίτες κατόπιν υπόδειξης δημόσιας αρχής, κυρίως πρόσφυγες π.χ. από τη Μικρά Ασία.

Καλύπτονται περιπτώσεις όπου οι πολίτες διαθέτουν προσωρινά παραχωρητήρια ή αντίστοιχους τίτλους που εξέδωσε η ίδια η διοίκηση.Όλες οι εκκρεμείς δίκες που αφορούν αμφισβήτηση κυριότητας για τέτοια ακίνητα καταργούνται, με ρητή εξαίρεση των κοινόχρηστων χώρων, αρχαιολογικών χώρων και δασικών εκτάσεων.

