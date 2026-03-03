Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, καθώς ο πόλεμος ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζει να μαίνεται και να εξαπλώνεται και το ενδεχόμενο κλεισίματος του στενού του Ορμούζ εντείνει τις ανησυχίες για προβλήματα στον εφοδιασμό των αγορών.

Η τιμή του βαρελιού του αργού Brent βρισκόταν στα 78,83 δολάρια (+1,10%) περί τις 03:10 (ώρα Ελλάδας). Χθες απογειώθηκε ως και στα 82,37 δολάρια, αν και η άνοδος περιορίστηκε στο 6,7%.

Το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) κατέγραφε άνοδο 74 σεντς (+1%) στα 71,97 δολάρια. Η απογείωσή του επίσης περιορίστηκε χθες, καθώς έκλεισε με άνοδο 6,3%.

Αναλυτές προεξοφλούν ότι οι τιμές του αργού θα παραμείνουν αυξημένες, τουλάχιστον όσο συνεχίζεται η σύρραξη. Αναλυτές της Bernstein αναθεώρησαν προς τα πάνω την εκτίμησή τους για την τιμή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας από τα 65 στα 80 δολάρια το βαρέλι το 2026-- υπολογίζουν πως ίσως φτάσει ακόμη και τα 120-150 δολάρια, αν ο πόλεμος έχει διάρκεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

