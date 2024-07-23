Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παράθυρο για μικρή παράταση στις φορολογικές δηλώσεις - «Λείπουν» ακόμα πάνω από 1 εκατομμύριο

Μέχρι χθες το πρωί είχαν υποβληθεί 5.484.719 δηλώσεις, ενώ ο συνολικός αριθμός των αναμενόμενων δηλώσεων εκτιμάται σε 6,48 εκατομμύρια

Φορολογικές δηλώσεις

Ολο και πιο πιθανή φαίνεται η «σιωπηρή» παράταση λίγων ημερών στις φορολογικές δηλώσεις καθώς μέχρι τις 29 Ιουλίου, οπότε και λήγει η προθεσμία θα πρέπει να υποβληθούν ακόμα  περισσότερες από 1 εκατομμύριο δηλώσεις.

Ειδικότερα, μέχρι χθες το πρωί είχαν υποβληθεί 5.484.719 δηλώσεις, ενώ ο συνολικός αριθμός των αναμενόμενων δηλώσεων εκτιμάται σε 6,48 εκατ. 

Αυτό σημαίνει ότι, αν δεν υπάρξει παράταση, μέχρι τις 29 Ιουλίου θα πρέπει να υποβάλλονται 142.000  δηλώσεις την ημέρα. 

Αν δοθεί μικρή παράταση, όπως ζητάνε οι λογιστές - για παράδειγμα μέχρι τις 31 Ιουλίου - τότε ο αριθμός «πέφτει» στις 11 χιλιάδες δηλώσεις την ημέρα. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: φορολογικές δηλώσεις
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark