Ολο και πιο πιθανή φαίνεται η «σιωπηρή» παράταση λίγων ημερών στις φορολογικές δηλώσεις καθώς μέχρι τις 29 Ιουλίου, οπότε και λήγει η προθεσμία θα πρέπει να υποβληθούν ακόμα περισσότερες από 1 εκατομμύριο δηλώσεις.

Ειδικότερα, μέχρι χθες το πρωί είχαν υποβληθεί 5.484.719 δηλώσεις, ενώ ο συνολικός αριθμός των αναμενόμενων δηλώσεων εκτιμάται σε 6,48 εκατ.

Αυτό σημαίνει ότι, αν δεν υπάρξει παράταση, μέχρι τις 29 Ιουλίου θα πρέπει να υποβάλλονται 142.000 δηλώσεις την ημέρα.

Αν δοθεί μικρή παράταση, όπως ζητάνε οι λογιστές - για παράδειγμα μέχρι τις 31 Ιουλίου - τότε ο αριθμός «πέφτει» στις 11 χιλιάδες δηλώσεις την ημέρα.

Πηγή: skai.gr

