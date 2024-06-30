Παρατείνεται έως 31 Αυγούστου η προθεσμία σύνδεσης στο IRIS για ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες

Παρατείνεται έως την 31η Αυγούστου η προθεσμία σύνδεσης των επαγγελματικών λογαριασμών ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών με το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS, όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες άμεσων πληρωμών αποτελούν μια πολύ χρήσιμη λύση προκειμένου οι πολίτες να μην καταβάλλουν καθόλου προμήθειες για ηλεκτρονικές συναλλαγές και οι ελεύθεροι επαγγελματίες να πληρώνουν κατά μέσο όρο 50% χαμηλότερες προμήθειες συγκριτικά με συναλλαγές με χρήση POS. Η μόνη διαθέσιμη υπηρεσία άμεσων πληρωμών μέχρι σήμερα, το IRIS, διαδίδεται ταχύτατα ως μέθοδος πληρωμής στην Ελλάδα. Η διαδικασία σύνδεσης είναι εξαιρετικά απλή και μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον ελεύθερο επαγγελματία μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία:

Έως σήμερα στο σύστημα είναι εγγεγραμμένοι 400.00 επαγγελματίες (περισσότεροι από 180.000 εγγράφηκαν φέτος) από το σύνολο των περίπου 800.000 υπόχρεων προς σύνδεση επαγγελματιών.

Ο μεγαλύτερος αριθμός συνδέσεων καταγράφηκε στις 27 Ιουνίου με 5,9 χιλ. νέες εγγραφές.

Από την αρχή του έτους έως και τις 27 Ιουνίου έχουν πραγματοποιηθεί 191.416 συναλλαγές στο IRIS P2B, αριθμός 11 φορές μεγαλύτερος από πέρυσι.

Το ίδιο διάστημα οι συναλλαγές αυτές έφθασαν σε αξία τα €14,2 εκατ ., καταγράφοντας 10 φορές μεγαλύτερη αξία από πέρυσι.

Το προϊόν προσφέρουν πλέον 10 τράπεζες και εντός του έτους αναμένεται να προστεθούν ακόμα δύο φθάνοντας συνολικά τις 12.

Σημειώνεται ότι, στο IRIS P2P (για μεταφορές χρημάτων μεταξύ φίλων) το μέσο πλήθος συναλλαγών ανά ημέρα ήταν 120 χιλ. και στις 31 Μαΐου έφθασε τις 180 χιλ. συναλλαγές

Εύκολη ενεργοποίηση

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας, είτε για ιδιώτες είτε για επαγγελματίες, γίνεται μέσω του mobile app της Τράπεζας τους, με μια πολύ απλή διαδικασία. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μόνο με τον αριθμό του κινητού του παραλήπτη ή σάρωση QR Code, μέσω του mobile app της Τράπεζας. Για την επιβεβαίωση των συναλλαγών απαιτείται η χρήση βιομετρικών δεδομένων (αποτύπωση του προσώπου ή του δαχτυλικού αποτυπώματος) και επιβεβαίωση ονοματεπωνύμου του παραλήπτη πριν από την αποστολή. Τα χρήματα πιστώνονται εντός 2 δευτερολέπτων στον παραλήπτη, ο οποίος ενημερώνεται αμέσως για τη μεταφορά των χρημάτων, καθώς και για τα στοιχεία του αποστολέα.

Το IRIS διαθέτει 3 υπηρεσίες:

IRIS Person to Person: Άμεση μεταφορά χρημάτων μεταξύ ιδιωτών, χωρίς προμήθεια (έως 500€/ημέρα). IRIS Person to Business: Για πληρωμή σε ατομικές επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες. Προϋπόθεση είναι η εγγραφή του επαγγελματία με επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό. Επισημαίνεται ότι το όριο των 500 ευρώ για τον επαγγελματία είναι ανά πελάτη κι όχι στο σύνολο των χρημάτων που μπορεί να λάβει ημερησίως. Ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με κάποια χρέωση για την υπηρεσία, ενώ η προμήθεια για τον επαγγελματία είναι σημαντικά μικρότερη σε σχέση με άλλες μεθόδους πληρωμής. IRIS Commerce: Για πληρωμή σε ηλεκτρονικά καταστήματα, χωρίς να κοινοποιούνται στοιχεία πληρωμής στον έμπορο. Η παραγγελία ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Παράλληλα, δεν υπάρχει όριο ποσού και δεν απαιτείται εγγραφή στην υπηρεσία για τον πελάτη.

Υπενθυμίζεται ότι με τον νόμο 5072/2023 θεσπίστηκε η υποχρέωση των ελευθέρων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων να συνδέσουν τον επαγγελματικό τους λογαριασμό με σύστημα άμεσων πληρωμών. Όπως, επίσης, να δέχονται άμεση πληρωμή από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο τους το ζητήσει. Επίσης, τα φυσικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με άλλο φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες (ελεύθερο επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενο) δικαιούνται να ζητήσουν να γίνει η πληρωμή μέσω συστήματος άμεσων πληρωμών.

Μέσα στο επόμενο διάστημα η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε σταδιακή ενημέρωση στους υπόχρεους μη συνδεδεμένους ελεύθερους επαγγελματίες προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εντός της προθεσμίας.

Τέλος, σημειώνεται ότι η μη αποδοχή άμεσων πληρωμών, μετά το πέρας της προθεσμίας, από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους επιφέρει διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ.



