Χατζηδάκης: Έρχεται νομοθετική πρωτοβουλία για στεγαστικό και τραπεζικές προμήθειες

Τον νέο φορέα επαναμίσθωσης ακινήτων που αφορά υπερχρεωμένους δανειολήπτες, δρομολογεί άμεσα η κυβέρνηση, όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης. Παράλληλα, τόνισε πως από τις αρχές του νέους έτους η εφαρμογή IRIS θα επεκταθεί σε όλη την αγορά.

Ο υπουργός, μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε επίσης πως με νομοθετική πρωτοβουλία θα προχωρήσει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει το στεγαστικό πρόβλημα αλλά και το ζήτημα των υψηλών προμηθειών που επιβάλλονται από τις τράπεζες σε καθημερινές συναλλαγές.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «υπάρχει το μεγάλο για εμάς θέμα των προμηθειών (των τραπεζών) στο οποίο θα σταθεί η κυβέρνηση όπως θα σταθεί και στο στεγαστικό». Ερωτηθείς αν θα χρειαστεί νόμος για τα μέτρα που δρομολογούνται, απάντησε «ναι».

Ο υπουργός προανήγγειλε και την καθολική εφαρμογή του IRIS εντός του 2025. «Θέλουμε να το κάνουμε υποχρεωτικό από του χρόνου για όλους και για τις επιχειρήσεις, για τα πολυκαταστήματα, για τους πάντες, γιατί είναι διευκολυντικό για όλες τις πλευρές» υπογράμμισε.

Άμεσα αναμένονται ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για τον φορέα επαναμίσθωσης ακινήτων. Αυτός θα αποκτά την κυριότητα ακινήτων από δανειολήπτες που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους με στόχο να τους τα μισθώνει εκ νέου με συμφωνία επαναγοράς σε βάθος χρόνου. Το ενοίκιο θα επιδοτείται από το κράτος.

«Θα ακούσετε σύντομα ανακοινώσεις. Είναι κάτι που δεν θα καθυστερήσει. Αφορούν τη δυνατότητα, ανθρώπων που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους να μπορέσουν με κάποιο τρόπο, όπως γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να μείνουν εκεί» ανέφερε.

Ο Σεπτέμβριος του 2025 θα είναι ο μήνας ανακοινώσεων για τις επόμενες αλλαγές στη φορολογική πολιτική. Όπως είπε ο υπουργός «λογικά θα έχουμε παραπάνω έσοδα του χρόνου και λογικά θα πάμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα της πούμε ότι πλέον θα πρέπει να μας επιτρέψεις να κάνουμε παρεμβάσεις πέραν αυτών που έχουν συμφωνηθεί και να μειώσουμε κι άλλο τους φορολογικούς συντελεστές. Εμάς η προτεραιότητά μας είναι στους άμεσους φόρους».

Αναφερόμενος στα τεκμήρια διαβίωσης είπε ότι υπάρχει μια επιτροπή η οποία εργάζεται πάνω σε αυτό ενώ ερωτηθείς για το αν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα πάνω σε αυτό το θέμα απάντησε «κρατήστε τον Σεπτέμβριο».

