Το πιο αγαπημένο ρόφημα του πλανήτη, ο καφές γίνεται όλο και πιο ακριβός. Η τιμή του έχει σπάσει ρεκόρ και αυτό το ράλι δεν φαίνεται να σταματά σύντομα, όπως προειδοποιούν αναλυτές. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να χρειαστούν ακόμη και χρόνια για να ανακάμψει ένα από τα εμπορεύσιμα προϊόντα του κόσμου.

Τα συμβόλαια παράδοσης Μαρτίου του καφέ Arabica, σκαρφάλωσαν στα νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα των 348,35 σεντς ανά λίβρα, τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 50 ετών. Μάλιστα, από τις αρχές του έτους παρουσιάζουν άνοδο της τάξης του 70%.

Η τελευταία φορά που η τιμή των κόκκων Arabica, της πιο δημοφιλούς ποικιλίας στον κόσμο, ήταν τόσο υψηλή το 1977, όταν το χιόνι κατέστρεψε μεγάλες εκτάσεις των φυτειών της Βραζιλίας.

Οι κόκκοι Arabica, που φημίζονται για την απαλή γεύση και το γλυκό τους άρωμα, αποτελούν το 60% έως 70% της παγκόσμιας αγοράς καφέ. Χρησιμοποιούνται συνήθως σε εσπρέσο και σε άλλους καφέδες που παρασκευάζονται από τους μπαρίστα.

Γιατί εκτοξεύτηκε η τιμή του καφέ;

Γιατί όμως εκτοξεύτηκε τόσο η τιμή του καφέ; Σύμφωνα με το CNBC, οι κύριοι παράγοντες είναι η ξηρασία, οι υψηλές θερμοκρασίες αλλά και η μειωμένη παραγωγή σε συνάρτηση με την αυξημένη ζήτηση.

Εκτός από τον Arabica και η ποικιλία του Robusta είναι στα ύψη, σε αριθμό επίσης ρεκόρ. Οι κόκκοι αυτοί είναι γνωστοί για την έντονη και πικρή γεύση τους και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή στιγμιαίου καφέ.

Το εξωφρενικό ράλι των τιμών του καφέ, ο οποίος θεωρείται το δεύτερο πιο εμπορεύσιμο εμπόρευμα, μετά το αργό πετρέλαιο, έρχεται εν μέσω ανησυχιών για τη σοδειά του 2025 στη Βραζιλία, τον μεγαλύτερο παραγωγό στον κόσμο.

«Η χώρα βίωσε τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 70 ετών κατά τη διάρκεια του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου, ακολουθούμενη από έντονες βροχοπτώσεις τον Οκτώβριο, αυξάνοντας τους φόβους ότι η ανθοφορία της σοδειάς θα μπορούσε να αποτύχει», δήλωσε ο Όλε Χάνσεν, επικεφαλής της στρατηγικής εμπορευμάτων στη Saxo Bank της Δανίας.

Για ορισμένους, οι κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη Βραζιλία σημαίνουν ότι μπορεί να χρειαστεί πολύς χρόνος για να πέσουν οι τιμές του καφέ.

«Η ιστορία δείχνει ότι οι τιμές του καφέ θα πέσουν μόνο όταν βελτιωθεί η προσφορά και αναπληρωθούν τα αποθέματα», εξήγησε ο Ντέιβιντ Όξλεϊ, επικεφαλής οικονομολόγος για το κλίμα και τα εμπορεύματα στην Capital Economics. «Κρίσιμο είναι ότι αυτή είναι μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει χρόνια, όχι μήνες», εκτιμά ο ίδιος.

Σημειώνεται πως ο καφές είναι «ιδιαίτερα ευάλωτος» στις κακές καιρικές συνθήκες. Είναι επίσης το αγαπημένο ρόφημα για δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Και η ζήτηση για καφέ έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια από την αυξανόμενη κατανάλωση και στην Κίνα.

Η παραγωγή, ωστόσο, δυσκολεύεται να συμβαδίσει με την ζήτηση. «Όπως και το κακάο, ο καφές καλλιεργείται σε μια στενή τροπική ζώνη, με βασικούς παραγωγούς τη Βραζιλία, το Βιετνάμ, την Κολομβία και την Αιθιοπία», τόνισε ο Χάνσεν της Saxo Bank. «Αυτή η συγκέντρωση τον καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτο στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ιδίως στη Βραζιλία και το Βιετνάμ, που μαζί αντιπροσωπεύουν περίπου το 56% της παγκόσμιας παραγωγής», πρόσθεσε.

Το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ ανέφερε στην 6μηνη έκθεσή του τον περασμένο μήνα αναμένει ότι η παραγωγή καφέ της Βραζιλίας για την περίοδο εμπορίας 2024/2025 θα ανέλθει σε 66,4 εκατομμύρια (60 κιλά ανά σακούλα), αποτελούμενη από 45,4 εκατομμύρια σακούλες Αrabica και 21 εκατομμύρια σακούλες Ρobusta.

Το υπουργείο σημειώνει στην έκθεση πως η πρόβλεψη αυτή αντανακλά μια μείωση 5.8% από την προηγούμενη πρόβλεψή του, αποδίδοντας τη μείωση στις ακανόνιστες καιρικές συνθήκες που επηρέασαν αρνητικά την ανάπτυξη της καλλιέργειας, ιδίως για τα δέντρα του Αrabica .

«Στη Βραζιλία, αυτή θα είναι η πέμπτη συνεχόμενη συγκομιδή από κόκκους Arabica που θα είναι απογοητευτική λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών», δήλωσε στο CNBC ο Κάρλος Μέρα, επικεφαλής των αγορών γεωργικών προϊόντων στην ολλανδική τράπεζα Rabobank. Ο ίδιος μάλιστα δεν αποκλείει λόγω αυτού, οι τιμές του καφέ να αυξηθούν κι άλλο.

Περνάει η αύξηση στην κούπα του καταναλωτή;

Για τους καταναλωτές καφέ, οι αναλυτές λένε ότι είναι πρακτικά αναπόφευκτο να μην περάσει αυτή η αύξηση στο φλιτζάνι τους. Οι εταιρείες θα πρέπει να μεταφέρουν το κόστος για να να περιορίσουν τον αντίκτυπο των υψηλών τιμών.

Για παράδειγμα, η Nestlé, η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής καφέ στον κόσμο, στην οποία ανήκουν κορυφαίες μάρκες, συμπεριλαμβανομένων των Nescafé και Nespresso, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι θα συνεχίσει να αυξάνει τις τιμές και να μικραίνει τις συσκευασίες για να αντισταθμίσει τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών.

