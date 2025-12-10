«Η Ελλάδα σήμερα, για πρώτη φορά, έχει ένα Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 22,4 δισ. ευρώ. Και ταυτόχρονα, ένα Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που το 2025 φτάνει τα 14,6 δισ. ευρώ και το 2026 θα ανέλθει στα 16,7 δισ. ευρώ, όταν το 2019 ήταν μόλις 5,6 δισ. ευρώ. Η Ελλάδα με το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης οργανώνει δημοσιονομικά το εθνικό σκέλος, έτσι ώστε αυτό να συγκλίνει με τις πραγματικές δυνατότητές του πολυετούς δημοσιονομικού της πλαισίου».

Αυτό τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στην συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής για τη συζήτηση επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης – Μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έδωσε έμφαση στις στρατηγικές προτεραιότητες του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.), όπως οι υποδομές και οι μεταφορές, η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, η τεχνητή νοημοσύνη, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε κρίσεις, η κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη, καθώς και η συμβολή στην αντιμετώπιση του στεγαστικού και του δημογραφικού προβλήματος. Αλλά και στη θέσπιση, πλέον, ενός ολοκληρωμένου πλαισίου κανόνων που διέπουν την κατάρτιση, τον συντονισμό, τη διαχείριση, τη χρηματοδότηση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π.Α. Σημείωσε παράλληλα, την αναλυτική αποτύπωση των επιλέξιμων προς χρηματοδότηση δράσεων και δαπανών, την ενίσχυση των υποστηρικτικών μηχανισμών αξιολόγησης των προτάσεων έργων, την εναρμόνιση του ρυθμού ένταξης των έργων με τις ετήσιες και μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές δυνατότητες, τη συστηματοποίηση των ελέγχων και την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχων, τη θέσπιση μηχανισμού διακυβέρνησης για την εξειδίκευση, την παρακολούθηση και τον συντονισμό των Προγραμμάτων που περιλαμβάνει το Ε.Π.Α., καθώς και την ενίσχυση των Υπηρεσιών Διαχείρισης.

«Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης είναι αποτέλεσμα της οικονομικής πολιτικής που ακολουθεί η Κυβέρνηση και της σωστής δημοσιονομικής πορείας των τελευταίων χρόνων, η οποία αφενός δημιουργεί το μέρισμα της ανάπτυξης που επιστρέφει στην κοινωνία, αφετέρου ενδυναμώνει την διεθνή αξιοπιστία της χώρας, όπως, μεταξύ άλλων, αποδεικνύει και η υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη για την Προεδρία του Eurogroup, γεγονός αδιανόητο πριν από δέκα χρόνια», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός, παράλληλα, αναφέρθηκε και στην πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις απορρόφησης μεταξύ των 27 κρατών- μελών της Ε.Ε. Ανέφερε δε, ότι στις αμέσως επόμενες ημέρες, πρόκειται να κατατεθεί και το έβδομο αίτημα πληρωμής, ύψους ενός δισ. ευρώ για το σκέλος των επιχορηγήσεων και 300 εκατ. ευρώ στο δανειακό σκέλος. «Έχουμε ήδη λάβει 23,4 δισ. ευρώ, δηλαδή το 65% του συνολικού προϋπολογισμού. Η στόχευσή μας είναι να μην απωλέσουμε ούτε ένα ευρώ. Δεν έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε αυτό, και δεν θα το κάνουμε, όπως εξάλλου συνέβη και με την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 του ΕΣΠΑ».

Στη διάρκεια της παρέμβασής του ο κ. Παπαθανάσης επανέλαβε τη δέσμευση της Κυβέρνησης περί πλήρους αποζημίωσης όσων αγροτών τη δικαιούνται. «Οι αγροτικές κινητοποιήσεις είναι ένα σημαντικό γεγονός και προφανώς αντιλαμβανόμαστε πλήρως την αγωνία των αγροτών, των νέων παιδιών που θέλουν να γίνουν αγρότες. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι αυτή η Κυβέρνηση δεν θα αφήσει κάποιον αγρότη χωρίς να λάβει το 100% της αποζημίωσης, αυτών που του οφείλονται. Αυτοί που δεν πρόκειται να πάρουν λεφτά είναι αυτοί που προφανώς δεν τα δικαιούνται. Η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, έχει ανοιχτές πόρτες σε ένα καλόπιστο διάλογο. Χρειάζεται όμως, μία εκπροσώπηση και από τους αγρότες έτσι ώστε να γίνει ουσιαστική και σοβαρή συζήτηση», ανέφερε.

«Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός με στόχο να μην επαναληφθούν γεγονότα όπως αυτά που διερευνώνται από τη Δικαιοσύνη. Αυτή η Κυβέρνηση ήταν εξάλλου, που έστειλε χιλιάδες φακέλους στον Εισαγγελέα», σημείωσε.

