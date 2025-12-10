Οριακά χαμηλότερα έκλεισε η αγορά στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με μείωση του τζίρου σε σχέση με τη χθεσινή συνεδρίαση, εν μέσω επιφυλακτικών κινήσεων στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εν αναμονή των αποφάσεων της Fed για τα επιτόκια.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor, της Viohalco και της Σαράντης.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.088,61 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,05%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.077,64 μονάδες (-0,58%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 166,67 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 24.178.159 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή πτώση σε ποσοστό 0,08%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,62%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+5,09%), Viohalco (+1,96%), της Σαράντης (+1,69%) και του ΔΑΑ (+0,89%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-1,81%), της Aktor (-1,04%), Coca Cola HBC (-0,90%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,87%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 5.692.898 και 3.332.669 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 23,87 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 21,91 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 59 μετοχές, 48 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Εκτέρ (+6,98%) και 'Αβαξ (+6,85%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (-8,44%) και ΟΝΥΞ Τουριστική (-4,74%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:9,4800 -1,04%

ΚΥΠΡΟΥ:7,9400 -0,50%

METLEN:41,4000 +0,29%

OPTIMA:7,8800 -0,76%

ΤΙΤΑΝ: 44,9000 -0,22%

ALPHA BANK: 3,3650 +0,54%

AEGEAN AIRLINES: 14,1000 αμετάβλητη

VIOHALCO: 11,4600 +1,96%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 25,1800 -0,87%

ΔΑΑ:10,2500 +0,89%

ΔΕΗ: 17,8900 -0,50%

COCA COLA HBC:41,8200 -0,90%

ΕΛΠΕ: 8,5750 +0,29%

ELVALHALCOR: 3,5100+5,09%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,3550 -0,48%

ΕΥΔΑΠ: 7,4300 αμετάβλητη

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1300 +0,56%

MOTOR OIL: 30,3800 -0,07%

JUMBO: 27,4800 -0,29%

ΟΛΠ:40,7500 -1,81%

ΟΠΑΠ: 18,5000 αμετάβλητη

ΟΤΕ: 17,1800 -0,12%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,1980 +0,25%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,2200 +1,69%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

