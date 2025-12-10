Σε μια εφ' όλης της ύλης επίθεση στην κυβέρνηση προχώρησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδα, ενόψει και της έναρξης της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.

«Ο προϋπολογισμός του 2026 δείχνει ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση επιμένει στην άδικη και επικίνδυνη πολιτική της που κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς και περισσότερους και φτωχότερους», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως «ο προϋπολογισμός που φέρνει η κυβέρνηση δεν στηρίζει τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους συνταξιούχους, τους μικρομεσαίους και τους νέους», αλλά αντίθετα, «αναπαράγει ένα στρεβλό άναρχο μοντέλο ανάπτυξης που οδηγεί σε μεγαλύτερα ελλείμματα συναλλαγών, χαμηλή ανταγωνιστικότητα, εμφανή υστέρηση στον παγκόσμιο και περιφερειακό ανταγωνισμό, στην ερήμωση υπαίθρου και σε έλλειμμα κοινωνικής συνοχής, με αυξημένο κόστος ζωής, χαμηλές αποδοχές και κατάρρευση του κοινωνικού κράτους και υποβάθμιση των δημόσιων αγαθών».

Σε αυτήν την πολιτική, αντιπαρέβαλε την «εναλλακτική» που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έναν εντελώς άλλο προϋπολογσιμό, όπως είπε, που «θα στηρίζει ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο» αλλά και «με ισχυρό κοινωνικό κράτος», «μία οικονομία που θα ευημερούν και θα έχουν ασφάλεια και οι εργαζόμενοι».

Όσον αφορά τα αγροτικά, σημείωσε πως «η κατάρρευση του αγροτικού τομέα έχει την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας»: «Η κυβέρνηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, των γαλάζιων ακρίδων, των Φραπέδων, των Χασάπηδων, των Φεράρι και των δήθεν κερδισμένων τζόκερ και λαχείων στερεί από τίμιους αγρότες και αγρότισσες, νέους και νέες, τη δυνατότητα να ζήσουν, να επιβιώσουν και να προοδεύσουν στην ελληνική ύπαιθρο», είπε χαρακτηριστικά, ενώ επέρριψε στην κυβέρνηση και την ευθύνη της «ερήμωσης» της υπαίθρου, ένα «πρόβλημα εθνικής σημασίας».

«Η κυβέρνηση απέδειξε ότι είναι άριστοι στη ρεμούλα, στα ρουσφέτια και στα σκάνδαλα, αλλά παντελώς ανίκανοι και απρόθυμοι να λάβουν μέτρα για τους τίμιους αγρότες», υπογράμμισε, σχολιάζοντας ότι «αφού κλέψανε τους αγρότες, αφού τους εξαπατούν έξι χρόνια, τώρα τους ρίχνουν και το φταίξιμο γιατί βγήκαν στους δρόμους. Και τους δέρνουν κιόλας».

Κατηγόρησε, δε, τον πρωθυπουργό ότι είναι αυτός που «κλείνει τους δρόμους», καθώς ευθύνεται αποκλειστικά για την αμφισβήτηση του μέλλοντος της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, επισημαίνοντας ότι σε αυτό το πλαίσιο, ο προϋπολογισμός προβλέπει μείωση κονδυλίων για το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κατά 241 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 14%.

Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, «όλος ο ελληνικός λαός βλέπει γαλάζια στελέχη που εισέπραξαν εκατομμύρια και που φωτογραφίζονταν με καμάρι δίπλα σε βουλευτές, σε υπουργούς και τον πρωθυπουργό, είτε να γελοιοποιούνται, είτε να κρύβονται», δηλώνοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως και όλο και περισσότερες κοινωνικές ομάδες στηρίζουν τον αγώνα των αγροτών.

«Και αυτό πανικοβάλλει την κυβέρνηση που οδηγείται σε κύμα αυταρχισμό και σε προσπάθεια κοινωνικού αυτοματισμού», τόνισε, κάνοντας λόγο για μια κυβέρνηση που είναι σε «πανικό», καθώς «τα ρίχνει ο ένας στον άλλο, και προσπαθούν όλοι μαζί να τα κουκουλώσουν, γιατί ο ένας κρατάει τον άλλο».

Συνεχίζοντας την κριτική του προς τις κυβερνητικές πολιτικές, αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα «κοινωνικά μέτωπα» που πολλάπλασσιάζονται, όπως τα ταξί, τις λαϊκές αγορές ή το προσωπικό των δήμων.

Όσον αφορά το θέμα της ακρίβειας, είπε πως είναι το πρώτο που απασχολεί την ελληνική οικογένεια και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «αντί να πάρει ουσιαστικά μέτρα, κάνει τον τροχονόμο στα υπερκέρδη».

«Οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν αδικαιολόγητα πολύ ακριβότερα τα προϊόντα. Πληρώνουν την ακρίβεια Μητσοτάκη, Πληρώνουν τα υπερπλεονάσματα Μητσοτάκη. Πληρώνουν για να γίνουν ακόμα πιο πλούσιοι, οι φίλοι του κ. Μητσοτάκη. Αυτή είναι η αλήθεια», δήλωσε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ότι ενώ υπάρχουν προτάσεις για μέτρα και από την αντιπολίτευση αλλά και από την ΕΕ, όπως η αναστολή του ΦΠΑ στα τρόφιμα και τα φάρμακα ή η μείωση του ΕΦΚ, ο πρωθυπουργός αρνείται να τις εφαρμόσει «γιατί δεν τον ενδιαφέρει το συμφέρον των πολλών».

Παραπέμποντας, δε, στα στοιχεία της Eurostat για τους χαμηλούς μισθούς στην Ελλάδα, τόνισε πως η κυβέρνηση ευθύνεται για το «μεγαλύτερο κοινωνικό και ταξικό πρόβλημα της εποχής μας», γιατί «δημιούργησε την Ελλάδα των εργαζόμενων φτωχών». Υπενθύμισε, επίσης, ότι απέναντι σε προτάσεις, όπως η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο, οι οποίες είχαν την υποστήριξη και άλλων προοδευτικών δυνάμεων, η κυβέρνηση δεν έχει ουσιαστικές απαντήσεις, αλλά μια «στείρα δικαιολογία, το δημοσιονομικό κόστος».

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στα «υπερπλεονάσματα» από φόρους και διερωτήθηκε: «Εφόσον υπάρχει κόφτης δημοσιονομικός, δεν υπάρχει κόφτης και για την άδικη φορολόγηση;».

«Αν δεν υπάρχουν λεφτά για τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους μικρομεσαίους, τους νέους και τους συνταξιούχους, γιατί υπάρχουν για κάποιους ομίλους που θησαυρίζουν, για τις τράπεζες, τις εταιρείες ενέργειας, τις εισηγμένες επιχειρήσεις στο χρηματιστήριο;», συνέχισε ο Σ. Φάμελλος, κάνοντας συγκεκριμένη αναφορά στα κέρδη των τραπεζών και της ΔΕΗ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των καρτέλ, ώστε να δημιουργηθεί ένα «νέο ελληνικό ταμείο ανάκαμψης», το οποίο θα στηρίξει τους μικρομεσαίους επαγγελματίες και όχι μόνο τα «μεγάλα ψάρια», στα οποία η κυβέρνηση έχει «χαρίσει» το μεγαλύτερο μέρος από το Ταμείο ανάκαμψης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν παρέλειψε να εξαπολύσει επίθεση στην κυβέρνηση και για την πολιτική της για τη στέγη, αλλά και σε τομείς όπως η Υγεία και η Παιδεία, ενώ έκανε λόγο για «κυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα», όπως «στο σκάνδαλο της Εθνικής Ασφαλιστικής» και στην περίπτωση των ΕΛΤΑ.

Αναφερόμενος στο μεσοπρόθεσμο, είπε πως τον ελληνικό λαό τον περιμένουν «ακόμα χειρότερες μέρες» αφού οι προβλέψεις για την ανάπτυξη, την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις σκιαγραφούν μια «δύσκολη εικόνα», ενώ η κυβέρνηση ετοιμάζεται να μας ρίξει στα «βράχια». Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «σε μία ασταθή γεωπολιτικά περίοδο», «υπνοβατεί» και επιλέγει την «ακραία υποταγή», για να εξασφαλίσει μόνο την «καρέκλα» της.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει λαϊκή εντολή να υπηρετεί και να εκπροσωπεί την κοινωνία και να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των πολιτών», είπε, κλείνοντας, ο Σ. Φάμελλος, τονίζοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ «μέσα από τη διαδικασία επανεκκίνησης και μεγάλης ανανέωσής του» απέδειξε ότι μπορεί να υπάρξει προοδευτική αντιπολίτευση με προγραμματικές επεξεργασίες και μεταρρυθμιστικές προτάσεις.

Αλλά, όπως επισήμανε, «η κοινωνία δεν ζητά μόνο μια ισχυρή αντιπολίτευση», «απαιτεί πολιτική αλλαγή, να μην έχουμε τρίτη κυβέρνηση της Δεξιάς». «Και αυτή η αλλαγή δεν μπορεί να έρθει μέσα από τον κατακερματισμό του προοδευτικού χώρου και μικροκομματικούς υπολογισμούς. Αλλά μόνο με ενότητα, συνεργασία και ανασύνθεση», υπογράμμισε, παραπέμποντας στην «τολμηρή» πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ για ένα ενιαίο, δημοκρατικό, προοδευτικό ψηφοδέλτιο, «ώστε η απάντηση στο αδιέξοδο της χώρας να είναι προοδευτική και να έχει η κοινωνική αντιπολίτευση εκλογική έκφραση σε ένα σχήμα που θα δώσει διέξοδο».

Όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πιο «έντιμη κυβέρνηση» που «ανέλαβε και έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, την έσωσε από τη χρεοκοπία, ρύθμισε το χρέος, αναστήλωσε το κοινωνικό κράτος» και κατέληξε, τονίζοντας πως «σε αυτές τις συνθήκες πρέπει να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

