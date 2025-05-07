Παπαθανάσης: Υπερκάλυψη του προϋπολογισμού για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του προγράμματος ΔΑΜ στη Μεγαλόπολη

Με υπερκάλυψη του αρχικού στόχου ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τις έξι δράσεις του προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) του ΕΣΠΑ 2021-2027, με αντικείμενο την ενίσχυση και προώθηση της επιχειρηματικότητας, συνολικού ύψους 86 εκατ. ευρώ, αποκλειστικά για τον Δήμο Μεγαλόπολης.

Συγκεκριμένα, κατατέθηκαν 123 αιτήσεις ενδιαφερομένων συνολικής δημόσιας δαπάνης 235 εκατ. ευρώ και προϋπολογισμού συνολικών επενδύσεων περίπου 402 εκατ. ευρώ.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, υπογράμμισε: «Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, συνολικού προϋπολογισμού 1,6 δισ. ευρώ, έχουν ήδη εγκριθεί 749 επενδυτικά σχέδια που δημιουργούν πάνω από 2.550 νέες θέσεις εργασίας στο σύνολο των περιοχών ΔΑΜ. Η υπερκάλυψη του διαθέσιμου προϋπολογισμού των έξι δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που αφορούν αυτή τη φορά αποκλειστικά στον Δήμο Μεγαλόπολης έρχεται να επιβεβαιώσει τη συνεχή και έμπρακτη στήριξη της Κυβέρνησης για την προσέλκυση επενδύσεων. Αφετέρου, καταδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά της επιχειρηματικής κοινότητας για την ίδρυση νέων και για την περαιτέρω ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρήσεων. Με αποφασιστικότητα επιταχύνουμε την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας, με βασικό στόχο τη δημιουργία ακόμα περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας, ώστε οι συμπολίτες μας, πρωτίστως οι νέες και οι νέοι, να μείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους».

Ο διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Πελοπίδας Καλλίρης, σημείωσε: «Η Μεγαλόπολη, όπως και οι υπόλοιπες περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες. Με αυτές τις δράσεις στηρίζουμε την ίδρυση και ανάπτυξη νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων, προωθούμε επενδύσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός νέου και πιο βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου».

Ο ενδιάμεσος φορέας ΕΦΕΠΑΕ ξεκινά άμεσα την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

