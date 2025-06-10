Τέλος στη λειτουργία του βάζει από σήμερα 10 Ιουνίου το Allou Fun Park, ενώ την ερχόμενη Δευτέρα 16 Ιουνίου κλείνει και το Kidom.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του πάρκου, «το τρίμηνο κλείσιμο του Allou!Fun Park από τον Δήμο Ρέντη αποτέλεσε καθοριστικό πλήγμα για τη συνέχιση της λειτουργίας του σε μια κρίσιμη χρονική περίοδο αιχμής και κορύφωσης της επισκεψιμότητας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Μετά από 23 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην ελληνική αγορά ψυχαγωγίας, το Allou! Fun Park ανακοινώνει την άμεση αναστολή λειτουργίας του πάρκου Allou!, καθώς και του πάρκου Kidom, από τις 16 Ιουνίου 2025.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με σεβασμό στην ιστορία και το μέλλον των πάρκων, αλλά και με πλήρη αίσθηση ευθύνης απέναντι στους εργαζομένους, τους συνεργάτες και το κοινό που τα εμπιστεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια.

Το τρίμηνο κλείσιμο του Allou! Fun Park από τον Δήμο Ρέντη, μια απόφαση και καταχρηστική και νομικά αβάσιμη, καθώς η επιχείρηση διέθετε και είχε προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, πιστοποιήσεις και άδειες όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, αποτέλεσε καθοριστικό πλήγμα για τη συνέχιση της λειτουργίας του σε μια κρίσιμη χρονική περίοδο αιχμής και κορύφωσης της επισκεψιμότητας. Η απόφαση αυτή δεν επηρέασε μόνο την επιχείρηση, αλλά έθεσε σε αβεβαιότητα το μέλλον των εργαζομένων και των συνεργατών, ενώ στέρησε από το κοινό μια σημαντική πηγή ψυχαγωγίας — και μάλιστα χωρίς καμία δικαιολογημένη αιτία.

Η Διοίκηση από την πρώτη στιγμή κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσει το πάρκο ζωντανό μετά την πανδημία. Παρά τη διαρκή επένδυση σε θέματα ασφάλειας, αδειοδότησης και υποδομών, καθώς και τις συντονισμένες προσπάθειες για τη συντήρηση και την απρόσκοπτη λειτουργία του χώρου, το πάρκο βρέθηκε αντιμέτωπο με συστηματική παραπληροφόρηση από εξωγενείς παράγοντες, που το έπλητταν συνεχώς, οδηγώντας τελικά στην αναστολή της λειτουργίας του.

Το Allou! Fun Park υπήρξε — και παραμένει — ένα από τα πάρκα με τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας στην Ελλάδα, διαθέτοντας πιστοποιητικά καταλληλότητας από ανεξάρτητους φορείς, εγκεκριμένες μελέτες και πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, ενώ έχουν τακτοποιηθεί και όλα τα πολεοδομικά ζητήματα του οικοπέδου στον Δήμο.

Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση με υπευθυνότητα και σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που στήριξαν το εγχείρημα, αναλαμβάνει πλήρως τις υποχρεώσεις της απέναντι στους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές της.

Εκφράζουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη στο κοινό που πορεύτηκε μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια, επιλέγοντας να σταθεί στο πλευρό μας και να αγνοήσει κάθε προσπάθεια υπονόμευσης του μεγαλύτερου πάρκου ψυχαγωγίας στην Ελλάδα.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη αφορά στο μέλλον του πάρκου θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις.

Με σεβασμό,

Η Διοίκηση του Allou! Fun Park

Πηγή: skai.gr

