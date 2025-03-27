Παπασταύρου για Chevron: Εντός του 2025 όλες οι διαδικασίες για τις έρευνες

Ως πολύ σημαντική χαρακτηρίζει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου την εκδήλωση ενδιαφέροντος από την αμερικανική εταιρεία Chevron, τονίζοντας πως «ενισχύει την ΑΟΖ της χώρας μας».

«Τα νέα είναι πολύ καλά για τη χώρα μας. Είναι ψήφος εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα ως ένας επενδυτικός, αξιόπιστος προορισμός» σημείωσε ο κ. Παπασταύρου, μιλώντας στην ΕΡΤ, προσθέτοντας ότι έχει ταυτόχρονα πολυδιάστατο αποτύπωμα με «οικονομική, ενεργειακή και πολιτική διάσταση».

«Όταν μια παγκόσμια εταιρεία στο χώρο των υδρογονανθράκων εκφράζει το ενδιαφέρον της για την περιοχή, αυτό σημαίνει ότι είναι μια σαφής και αισιόδοξη ένδειξη για τη χώρα μας και για τη δυνατότητα και δυναμικότητα που υπάρχει στον υποθαλάσσιο πλούτο», επισήμανε.

Σύμφωνα με το υπουργό, εάν ολοκληρωθεί με επιτυχία αυτό το έργο και θα καταστήσει τη χώρα μας ως ενεργειακό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η Chevron είναι ιδιωτική εταιρεία, όμως στις ΗΠΑ σήμερα το εθνικό συμφέρον είναι αυτό αυτό που ωφελεί την αμερικανική οικονομία», πρόσθεσε.

Αναφορικά με το εάν αυτή η εκδήλωση ενδιαφέροντος από έναν ενεργειακό κολοσσό προς την Ελλάδα ενισχύει την ελληνική ΑΟΖ ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «το ενδιαφέρον της Chevron ενισχύει έμπρακτα την αποκλειστική οικονομική ζώνη της χώρας μας».

Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε και στη Λιβύη υποστηρίζοντας ότι «στη χωροθέτηση που έκανε αποδέχεται τη μέση γραμμή και έμπρακτα αποδέχθηκε τη θέση του Διεθνούς Δικαίου» ενισχύοντας έτσι την πράξη τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.

Εντός του 2025 όλες οι διαδικασίες για τις έρευνες

«Σε αυτό το ασαφές παγκόσμιο περιβάλλον η ψήφος εμπιστοσύνης της δεύτερης μεγαλύτερης πετρελαϊκής εταιρίας των ΗΠΑ στην Ελλάδα αποκτά βαρύνουσα σημασία», τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των εργασιών ο κ. Παπασταύρου δήλωσε ότι στο υπουργείο θα τρέξουν γρήγορα όλες τις διαδικασίες. «Πρέπει να βγουν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις, να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός, να δημοσιευτεί στην ευρωπαϊκή εφημερίδα, να ανακηρυχθεί ο ανάδοχος και αυτό να επικυρωθεί από την Βουλή» περιέγραψε ο υπουργός προσθέτοντας ότι «στόχος της κυβέρνησης είναι ότι όλα αυτά να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο 2025».

Μιλώντας για τα θέματα του χαρτοφυλακίου του υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρθηκε στις άμεσες προτεραιότητες λέγοντας ότι στην κορυφή της λίστας είναι το ενεργειακό κόστος. «Είναι μια αγωνία για όλα τα νοικοκυριά και μια παράμετρος που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας».

«Χρειαζόμαστε μια ρεαλιστική αξιοποίηση των φυσικών μας πόρων» είπε κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην απλοποίηση των διαδικασιών. Με τη φράση «κέντρο μας ο πολίτης και η εξυπηρέτησή του» ο κ. Παπασταύρου έδειξε τον τομέα στον οποίο θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση.

Αναφερόμενος, ακόμη, στο ενεργειακό κόστος δήλωσε ότι γίνονται προσπάθειες για αποσυμπίεση της χονδρικής τιμής ρεύματος. Kαταλήγοντας ο υπουργός τόνισε ότι «υπάρχουν μια σειρά πρωτοβουλιών που θα βοηθήσουν συνολικά το σύστημα να βελτιώσει την αποδοτικότητά του».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.