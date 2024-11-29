Νέα δημοπρασία εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρκειας

Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου σε άυλη μορφή, ποσού 500 εκατ. ευρώ, προχωρά την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2024 ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, με ημερομηνία λήξεως την 5η Δεκεμβρίου 2024.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2024 (Τ+2). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Ταυτόχρονα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 Ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.

Περίοδος εγγραφών: Από Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2024 έως και Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2024.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρησή τους σε μερίδα του Σ.Α.Τ. Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης, με απαραίτητα δικαιολογητικά την Αστυνομική Ταυτότητα και τον Α.Φ.Μ.

Υπενθυμίζεται ότι, τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να προμηθεύονται κρατικά χρεόγραφα (Έντοκα Γραμμάτια ή Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου) μέσω των Τραπεζών και των Χρηματιστηριακών Εταιριών, σύμφωνα με τις υφιστάμενες συνήθεις διαδικασίες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.